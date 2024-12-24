Kent genelinde bakım onarım çalışması yapan Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) Van’ın 9 ilçesinde bugün (24 Aralık) enerji kesintisinin olacağını bildirdi.

Planlı bakım çalışmaları kapsamında İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gürpınar, Çatak, Özalp, Saray, Muradiye ve Erciş ilçelerindeki birçok mahalle elektrik kesintisinden etkilenecek.

VEDAŞ tarafından planlı enerji kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler şunlar;

İPEKYOLU;

09.00-17.00 saatleri arasında; Buzhane, Halilağa, Hatuniye, Ağzıkara, Aktaş, Arıtoprak, Aşağıçitli, Baklatepe, Beşçatak, Bostaniçi, Çalımlı, Değirmenarkı, Dereüstü, Dibekli, Erçek, Gövelek, Irgat, Karakoç, Kaymaklı, Ortanca, Yalınağaç, Yatıksırt ve Yukarıgüneyce mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

08.00-17.00 saatleri arasında ise; Eminpaşa mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT;

09.00-17.00 saatleri arasında Şabaniye, Eminpaşa ve Fırat mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUSBA;

09.00-17.00 saatleri arasında Alabayır, Beyüzümü, Çobanoğlu, Çomaklı, Gedelova, Gölyazı, Kozluca ve Yalnızağaç mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR;

09.00-17.00 saatleri arasında Çakınlı, Çavuştepe, Yatağan, Akdoğu, Bağrıyanık, Beşbudak, Bölmeçalı, Bükeç, Çatakdibi, Çepkenli, Dağseven, Dikbıyık, Dolaylı, Geçerli, Geziyurt, Kalkanlı, Kapçık, Kılıçtutan, Kırkgeçit, Kuşdağı, Oğuldamı, Örmeli, Özlüce, Parmakkapı, Sapakonak, Sıcaksu, Taşlıyazı, Topçudeğirmeni, Topyıldız, Üçdoğan, Yalınca ve Yoldüştü mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇATAK;

09.00-17.00 saatleri arasında; Akçabük mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP;

09.00-17.00 saatleri arasında; Aksorguç, Aşağıakçagül, Aşağıbalçıklı, Aşağıkoçkıran, Aşağıtulgalı, Aşağıyorganlı, Bodurağaç, Çavuşlar, Çırakköy, Çubuklu, Damlacık, Dönerdere, Dorutay, Eğribelen, Günyüzlü, Hacıali, Mehmetalan, Oymaklı, Sağmalı, Seydibey, Sugeçer, Yarımkaya, Yavuzlar, Yukarıbalçıklı, Yukarıtulgalı, Yukarıyorganlı ve Yumruklu mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

SARAY;

09.00-17.00 saatleri arasında; Bakışık ve Mahmudiye mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE;

09.00-17.00 saatleri arasında; Çakmak mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ;

09.00-17.00 saatleri arasında; Aşağıkozluca ve Topraklı mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.