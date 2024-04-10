Van Büyükşehir Belediyesi, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (VASKİ) tartışmalı Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan görevden alındı.

Makamına mahalleliler için taleple giden bir muhtarı darp etmesiyle ünlenen Ülker Cem Kaplan, su borcundan dolayı seçim öncesi binlerce Vanlının kapısınada icra göndermişti.

YENİ GENEL MÜDÜR BELLİ OLDU

Ülker Cem Kaplan'ın görevden alınmasıyla birlikte VASKİ Genel Müdürlüğü'ne Şeref Demir getirildi. Genel müdür yardımcılığı görevine ise İrfanı Cıvaklı ve Sefa Deniz'in atandı.

DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ'de değişikliklerin devam edeceği öğrenildi.