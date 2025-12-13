Toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti.

İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ temsilcilerinin yer almadığı toplantıya, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri katıldı.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gelerek Bakan Vedat Işıkhan ile ön görüşme gerçekleştirdi. Toplantıya, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı.

Bu görüşmede, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmama gerekçelerini içeren dosyayı Bakan Işıkhan'a teslim eden Ağar, daha sonra Bakanlık bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ağar, TÜRK-İŞ'in, 1974'ten bu yana Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçileri temsil ettiğini belirterek "Ancak Komisyonun mevcut yapısı, yıllardır işçilerin karar süreçlerinde etkili bir şekilde yer almasına imkan tanımamakta, kararlar çoğunlukla hükümet ve işveren kesiminin oylarıyla alınmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRK-İŞ'in 24 Aralık 2024'te aldığı kararla, gerçek anlamda adil ve demokratik bir yapıya kavuşturulana kadar komisyon çalışmalarına katılmayacağını kamuoyuyla paylaştığını anımsatan Ağar, söz konusu tarihten bu yana geçen yaklaşık bir yılda komisyonun yapısı ve işleyişine ilişkin hiçbir iyileştirme yapılmadığını söyledi.

"TÜRK-İŞ, 2026 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına katılmayacaktır"

Ağar, "TÜRK-İŞ, almış olduğu kararın arkasındadır ve 2026 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına katılmayacaktır. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üye sayıları ve yapısı tartışılabilir olmakla birlikte asgari ücretin seviyesini belirleyen esas unsur ekonomik göstergelerin gerçeğe uygun biçimde değerlendirilmesidir. Bu nedenle, üye sayılarındaki değişimlerden bağımsız olarak, ücret tespitinin ekonomik veri temelli yapılması zorunludur." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl TÜİK tarafından açıklanan yüzde 44,38 oranındaki enflasyona rağmen asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldığını anımsatan Ağar, yapılan zammın enflasyon oranının altında kaldığını dile getirdi.

Ekonomideki gelişmelerin çalışanları ve emeklileri derinden etkilendiğini belirten Ağar, "Türkiye ekonomisi son yıllarda büyümekte, Gayri Safi Milli Hasıla artmakta ve kişi başına düşen gelir yükselmektedir. Ancak bu büyümenin oluşturduğu refah, çalışanlara ve emeklilere yansımamakta, gelir artışı toplumun geniş kesimlerine ulaşmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Öncelikle geçtiğimiz yıl karşılanmayan yüzde 14,38'lik enflasyon kaybı telafi edilmeli"

Ramazan Ağar, işçi ve emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ifade ederek "Bu nedenlerle asgari ücret belirlenirken öncelikle geçtiğimiz yıl karşılanmayan yüzde 14,38'lik enflasyon kaybı tam olarak telafi edilmelidir. Buna ek olarak gıda, ulaşım, kira, eğitim ve fatura kalemlerinde art arda yaşanan yüksek fiyat artışları ile gerçekleşen enflasyonun yol açtığı kayıplar eksiksiz biçimde karşılanmalıdır. Tüm bunların ötesinde ekonomik büyümenin oluşturduğu refahın işçiye yansıtılmasını sağlayacak ilave bir artış yapılması zorunludur." diye konuştu.

Asgari ücretin taban ücret olmaktan çıkarak ortalama ücrete dönüştüğünü bildiren Ağar, "Bugün çalışanların yarısından fazlası ya asgari ücretle ya da asgari ücrete çok yakın bir ücretle çalışmak zorunda kalmaktadır. Bu durum, ücret skalasının daralmasına, mesleki kıdem ve vasıf düzeylerinin ücretlere yansımamasına yol açmaktadır. Mevcut eğilim sürdüğü takdirde çalışma barışının bozulmasıyla birlikte nitelikli işgücünün de asgari ücret seviyesine sıkışması riski ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

"Asgari ücret artarsa enflasyon artar" iddiasının, ekonomik verilerle ve enflasyonun temel dinamikleriyle uyumlu olmadığını savunan Ağar, "2025 yılının temmuz ayında asgari ücrete herhangi bir artış yapılmamasına rağmen fiyatların yükselmeyi sürdürmesi, enflasyonun kaynağının ücretler olmadığını açık biçimde göstermektedir." dedi.

"İnsan onuruna yaraşır bir gelir düzeyi sağlamak devletin temel sorumluluğu"

Asgari ücret artışının istihdamı azaltacağı yönündeki söylemlerin gerçekçi olmadığını da savunan Ağar, sendikal örgütlenmenin olmadığı iş yerlerinde işçinin, 2-3 işçinin işini yapmaya zorlandığını, ağır çalışma koşullarının iş sağlığı ve güvenliğini ciddi biçimde tehdit ettiğini bildirdi.

Ramazan Ağar, şunları kaydetti:

"Yoksulluğu ve hayat pahalılığını en ağır biçimde yaşayan asgari ücretliler, işsizler ve emekliler için insan onuruna yaraşır bir gelir düzeyi sağlamak devletin temel sorumluluğudur. Her bireyin insanca yaşama hakkı, sosyal devlet ilkesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle, işçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek, yaşam kalitesini koruyabilecek ve geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak gelir politikalarının hayata geçirilmesi zorunludur. TÜRK-İŞ, bu hakkın eksiksiz biçimde tanınması ve uygulanması için kararlı mücadelesini sürdürecektir. TÜRK-İŞ olarak, toplumun en temel hakkı olan adil gelir ve yaşanabilir ücret için tüm kesimleri sorumluluk almaya ve gerçekçi adımlar atmaya davet ediyoruz."

İkinci toplantı 18 Aralık Perşembe günü yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısını 18 Aralık Perşembe günü yapacağını bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 18 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00'te yapacaktır."

Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak bir anlayışla çalışmalar yürütülecektir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecine ilişkin NSosyal hesabından açıklamada bulundu.

İşçi ve işveren konfederasyonlarının temsilcileriyle bir araya geldiklerini hatırlatan Işıkhan, bu süreç boyunca özellikle sosyal diyalog mekanizmasının güçlendirilmesini önemli gördüklerini vurguladı.

Işıkhan, "Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmalar yürütülecektir." ifadesini kullanarak, sürecin işçiler ile işverenler başta olmak üzere Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.