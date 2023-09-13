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Van'a Vefa Platformu'nun son toplantısında VASKİ'nin işgüzarlığı, görev liyakatsizliği ve yapılmayan hizmetleri konuşuldu. VASKİ'nin kasasının boşaltıldığını, vatandaşlara kabarık faturalar gönderilerek bu sorunun çözülmeye çalışıldığının belirtildiği açıklamada, VASKİ'nin başındaki şahsın da değiştirilmesi gerektiği belirtildi.

Van'a Vefa Platformu Başkanı Osman Yıldız, VASKİ'deki sıkıntılara değinerek, "Uzun bir süredir kayyum atamalarıyla kah eş, dost, ahbap kah kayyumun il dışından çalışma arkadaşı, kah da vasıfsız sadece üst şahıs tarafından otur kalktan başka hiçbir işe yaramayan şahıslarla yönetilmeye çalışılan bu kurum artık asıl görevlerinin hiçbirini yerine getirmemeye başlamıştır.

Yaz boyunca memleketimize gelen yerli ve yabancı turistlerle nüfus sayısı 2 milyona yaklaşan bir büyük şehrinin belli bölgelerini aralıklı susuz bırakarak, herhalde ülkeyi bırakın, dünyada eşi benzeri olmayan bir olaya imza atmıştır. Ve bu problem halen devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Söz konusu kurum tarafından vatandaşlara kesilen kabarık su faturalarına değinen Yıldız, "Yine bu kurumun yeni vukuatı susuz bırakılan vatandaşa her ay katlanarak çok yüksek faturaların oluşturulmasına şahitlik etmeye başladık.

Ülke olarak vatandaşın alım gücünün bu kadar düştüğü dönemde memleketimizin dört tarafı boşa akan sularla doluyken, 'ülkemizde en ucuz suyunu Van'da belediye olarak biz vatandaşa veriyoruz' söylemini beklerken, ne yazık ki Vanlı vatandaş elektrik faturasından ve yine doğalgaz faturasından çok su parası ödemeye mahkûm edilmiştir.

Bu güne kadar kurum bütçesini usulsüz ve hovarda bir şekilde kullanarak boşaltıp, sonrasında bu patavatsızlığın faturasını vatandaşa kesmenin hiçbir şekilde mantıklı açıklaması olamaz. Vana Vefa Platformu olarak muhatap kurumun ivedilikle başta sorumlu olduğu görevinin bilincinde olarak vatandaşın yaşadığı mağduriyetlerin acilen giderilmesi ve ayrıca bu kadar vukuatlı, bu kadar vasıfsız birinin halen bu kurumun başında olmasını hayretler içinde izliyoruz.

Toplum tarafından istenmeyen bir kişi olarak ilan edilen bu amirin ivedilikle görevinden alınması ve yine acilen kurumun adeta bir çiftlik gibi yönetilmesine son verilip liyakatli, Van sevdalısı, Vanlıya hizmetkarlık yapabilecek işin ehli bir kadroyla, zararın neresinden dönersek kârdır sözüne istinaden yönetimin güncellenmesidir" dedi.

kaynak:van bölge gazetesi