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Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Van İl Başkanlığı, şehrin sorunlarını haftalık olarak gerçekleştireceği basın açıklamasıyla dile getireceğini duyurdu.

Bu basın açıklamalarının ilkinde Van’ın aylardır çözülemeyen su sorununu gündeme getirdi. Başkan Sayğın, “Bizler yerelde aktif olarak siyaset yapan bir siyasi partiyiz.

Kurulduğumuzdan bu yana da Van’ın meydana gelen sorunlarını aktif bir şekilde derleyip, raporlaştırarak ilgililerine ulaştırıp çözüm arıyorduk. Malumunuz biz iktidarda yer alan bir parti değiliz, muhalefette olan bir partiyiz.

Bunun yanında iktidarla da ilişkileri iyi olan ve memleketin, vatandaşların sorunlarını takip etme noktasında elinde ciddi güç bulunan bir siyasi partiyiz. Bu yönüyle kurulduğumuzdan bu yana Van’la ilgili sorunlarda hep şunu tercih ettik. Meydana gelen sorunları dönemsel olarak raporlaştırıp, muhataplarına ileterek bu sorunların çözülmesini istedik.

Fakat bugüne kadar toplu verilen sorunlarla ilgili çözüm noktasında ciddi adımların atılmadığını gördük. Bundan dolayı bizler bu yeni dönemde; Van’ın sorunlarını tek tek ele alıp, bu sorunların üzerine haftalık olarak gidip, muhataplarımızla görüşerek basın yoluyla da bunu paylaşma şeklinde hareket edeceğiz.

Her hafta Salı günleri düzenli olarak Van’ın bir veya birkaç sorununu ele alıp bunlar üzerinden değerlendirmelerde bulunacağız” diye konuştu. Su kesintilerini dile getiren Başkan Sayğın, “Bu haftaki gündemimizde Van Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (VASKİ), var. Su kesintileri, yaz aylarından bu yana insanımızı canından bezdirir bir hale getirmiştir.

Özellikle, çarşı merkezinde bulunan Bahçıvan Mahallesi ve Peynirciler Çarşısı civarı çok kötü bir durumda. Suların kesilmesi hizmet verilmesinin önünü kapatmış durumdadır. Şehrimizin merkezinde, özellikle de Peynirciler Çarşısı civarında kötü kokular baş göstermeye başlamıştır. Bunun turizm döneminde gerçekleşmesi de ayrıca sorundur.

İranlılar çok yoğun olarak memleketimize gelmektedir. Fakat şehir merkezinde kaldıkları süre itibarıyla çok yoğun su kesintileriyle karşı karşıya kalmışlardır. VASKİ, yapılan haberlere ve insanların şikâyetlerine rağmen maalesef bir açıklama yapmaktan dahi kaçmıştır. Haliyle burada VASKİ’nin sorunları çözmekten uzak bir tavır takındığı görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Su zammına değinen HÜDA PAR İl Başkanı Sayğın, “Geçen ay su zammı yapıldı. Hemşerilerimizin su faturalarına nerden bakarsanız iki katına yakın bir zam yansıdı. Yapılan haberlere, şikâyetlere rağmen VASKİ bir açıklama yapma zahmetinde dahi bulunmamıştır.

Bu da yine işin daha vahim olan bir boyutudur. Bizim de geçen yıldan beri sıklıkla gündeme getirdiğimiz arıtma tesisi nedeniyle İskele Mahallesi ve çevresine çok yoğun kokular yayılmaktaydı. Valilik ve VASKİ’yle görüşmelerimizin en nihayetinde bunun mikrobiyolojik bir sorun olduğu ve çözüldüğünü geçen yıl bize ifade ettiler.

Fakat bu yıl maalesef bu kokuların halen zaman zaman çıktığını ve milleti çok rahatsız ettiğini çevrede yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini oldukça düşürdüğünü gözlemlemekteyiz. Bununla ilgili olarak VASKİ yine halkımıza hesap vermekten uzak bir tavır takındı.

Hesap sormaya giden bir muhtarın da aynı şekilde VASKİ’de kötü muameleye tabi tutulduğunu hatta dövüldüğünü, saldırıya uğradığını maalesef basında takip ettik. Bütün bu veriler ele alındığında VASKİ’nin maalesef yönetilebilir olmaktan çıktığını tespit etmiş durumdayız. Haliyle VASKİ hesap vermekten uzak, çok fütursuzca bir yönetim sergilemektedir.

Bununla ilgili, şehrin sorunlarıyla ilgili özellikle şehrin muhatabı olan Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ozan Balcı’nın bu konuda çok acil tedbirler alması zorunludur. Halk hakikaten çok ciddi sorun ve sıkıntı yaşamaktadır. Bunlardan uzak kalmak, bunları görmezden gelmek halka daha da ağır gelmektedir. Çıkıp bu sorunların sebebini millete açıklamak zorundalar. Açıkladıktan sonra da bununla ilgili olarak gerekli tedbirler ne ise alınması zorunluluk arz etmektedir” şeklinde konuştu.

Van bölge gazetesi