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Zam kararlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi Dönem Başkanı Mehmet Ali Uca, akaryakıtta artırılan ÖTV ve peş peşe gelen zamların ardından tüm ürünlerde olduğu gibi ekmek ve toplu ulaşıma da zam yapıldığını hatırlattı.

Akaryakıt zamlarından ötürü toplu ulaşıma bir ayda ikinci kez, ekmek fiyatlarına da yüzde 50 oranında zam yapıldığını ifade eden Başkan Uca, vatandaşı büyük oranda etkileyen zam oranlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Çok kalabalık ailelerin ekmek almakta güçlük çektiğini ve işe gelip giderken özellikle dört kez toplu taşıma aracı kullanan insanların maddi açıdan çok zorlandıklarını ifade eden Uca, yetkililerin bu durumları göz önünde bulundurmaları gerektiğini dile getirdi.

Başkan Uca, ayrıca birçok büyükşehirde uygulanan ulaşımda kart sistemi ve kısa zaman içerisinde yapılan birden fazla yolculuklarda ekstra indirim sisteminin artık Van’da da uygulanması ve bu konuyla ilgili alt yapı çalışmalarına başlanması ve artık toplu araçları çok kullanan vatandaşın daha az ödeme yapma sürecinin kentte olması gerektiğini söyledi.

“TÜM TİCARİ SEKTÖRLERDE FAHİŞ FİYAT UYGULAMALARININ ÖNÜNE GEÇİLMELİDİR”

Başkan Uca yaptığı açıklamada, “Van halkının gelir düzeyi belli olmakla birlikte Van’da iş imkanlarının darlığı nedeniyle insanlar zar zor geçindiğinden gerek ekmek gerekse de toplu taşıma zammından çok etkilenecektir. Özellikle ülkemizde ve ilimizde beslenmek için ekmeğin olmazsa olmaz besinlerden ve en temel gıda maddesi olduğu düşünüldüğünde fiyat konusunda en hassas şekilde üzerinde durulması gereken bir bir besin olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesinde yerel düzeyde oluşturulan heyet/komisyon ile Ticaret Bakanlığı’nın görüşünün alınması gerektiği ve ekmek fiyat tarifesinin belirlenmesine ilişkin mevzuatta yer alan usul ve esaslara riayet edilmeden tarife belirlenmesinin mümkün olmadığı gerçeği doğrultusunda Bakanlığın müdahale etmesi gerekmektedir.

Ekmeğin zamlanmasında Ticaret Bakanlığı’nın, mülki amirlerin, Ticaret İl Müdürlüklerinin ve fırıncıların biraz daha hassas olmaları gerekmektedir. Çünkü Ticaret Bakanlığı ve diğer mekanizmaların görevlerinden birisi de, tüm ticari sektörlerde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek, yapılması planlanan zamlara müdahale etmek ve ülkede uygulanan fiyat politikasını dengede tutmaktır.

Her ne kadar artan enflasyon trendinde birçok hammadde fiyatı yükselmiş olsa da özellikle temel ihtiyaçlar konusunda bütün yetkililerin ve özellikle illerde Ticaret İl Müdürlüklerinin vatandaş lehine üzerine düşen görevi yerine getirmelidir.

Toplu taşımada da geçen günlerde Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi’nin aldığı karara göre şehir içi toplu taşıma ücreti 7,5 liradan 11 liraya yükseltildi. Tüm zamların ana kaynağının akaryakıt olduğu gerçeği nedeniyle ilk etapta aslında akaryakıt fiyatlarında bir gevşemeye gidilmesi son derece önemlidir.

Ancak akaryakıt zamlarını gerekçe göstererek bir anda fiyat arttırma politikasından da vazgeçilmelidir. Akaryakıt fiyatları arttığında tüm ürünlere zam yapılırken, akaryakıt fiyatları geri çekildiğinde de kimse diğer ürünlerde fiyat indirimini akıllarından bile geçirmemektedir” diye konuştu.

“PİYASAYI KONTROL ALTINA ALINMALI”

Toplu ulaşımda ve ekmekte yapılan zammın tüm kesimleri olumsuz anlamda etkilediğini belirten Başkan Uca, “Bu nedenle yapılan zammın tekrar gözden geçirilerek ilk etapta zamların geri alınması daha sonra da ileri ki süreçte vatandaşları zorlamayacak bir seviyeye getirilmesi şeklinde düşünülmeli ve belediyelerin Halk Ekmek ve alternatif Ulaşım sistemleriyle fiyatları aşağı çekerek piyasayı kontrol altına alması sağlanmalıdır.

Ayrıca SDİ olarak vergi sisteminde bir düzenleme yapılması gerektiğini, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınma süreciyle ilgili çalışma yapılması gerektiğini ifade ediyoruz.

Temel ihtiyaç ürünlerinde vergilerin daha aşağıya çekilmesi hatta bazı ürünlerde hiç vergi alınmaması, vatandaş üzerinden ekonomiye katkı sunma anlayışından vazgeçilmesi ve kamuda gerek araçların verimli kullanılması, kiralama ve satın alma süreçlerinin daha kontrollü yapılması, gereksiz masraflardan kaçınılarak tasarrufa gidilmesi ve kaynakların daha etkin kullanılması yoluyla ekonominin canlı tutulması sağlanmalıdır.

Bunların yanı sıra fiyat istikrarını sağlamak için serbest piyasa süreçlerini gerçek anlamda uzman kadrolar eliyle kimseye acımadan ve tolerans tanımadan gerekli denetimler sağlanarak fiyatların özgürlüğünü birkaç büyük firmanın elinden kurtarmanın formülleri işletilmelidir” ifadelerini kullandı.

van bölge gazetesi