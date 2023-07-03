Van'da son günlerin en tartışmalı kurumu olan Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, suya yüzde 30'luk zam yaptı.

VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, gGenel müdür yardımcıları ve daire başkanlarıyla bugün sabah saatlerinde 3 saatlik bir toplantı gerçekleştirdi. Gerçekleşen toplantıdan zam kararı çıktı.

VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, düzenlediği toplantı sonrası suya yüzde 30 zam kararı aldı ve karar alalacele uygulamaya kondu.

Kentteki en düşük metreküp su fiyatı 15 TL olurken, VASKİ'nin ilerleyen günlerde resmi web sitesinden metreküp fiyatlarını güncelleyeceği öğrenildi.

WanHaber / Ramazan Çetin