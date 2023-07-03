TFF 2. Beyaz Grupta geçen sezon Play Off’tan elenen Amedspor’un 7'inci Olağanüstü Kongresi, Şeyhmus Özer Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile taraftarların yoğun ilgi gösterdiği kongrede tek aday olan iş insanı Aziz Elaldı Amedspor başkanı seçildi.
Amedspor’un yönetim kurulunda yer alan isimler ise şöyle:
“Ahmet Elhanay, Yusuf Kaya, Ali Rıza Yıldırım, Ahmet Ülmez Cihan Yaman, Salih Pervan, Rojin Hillez, Bülent Oğuz, Mehmet Akgün, Ruken Turhan, Mervan Aslan, Selçuk Sacu.”