Kurban Bayramı tatilinin ardından toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. 15.20'de başlayan toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de düzenlendi. Geçtiğimiz günlerde açıklanan asgari ücretin ardından tüm gözler memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlara çevrildi.

Kira artış sınırlaması, İsveç'in NATO üyeliği ve iç politikalar da toplantının diğer gündem maddelerini oluşturuyordu. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyuruyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları;

Kurban Bayramı'nı hep birlikte idrak ettik. Gariplerin yetimlerin elinden tuttuk. İhtiyaç sahiplerinin kapısını çalarak bayram sevincini onların da yaşamasını sağladık. Bu bayram döneminde özellikle depremzede kardeşlerimizi ihmal etmedik. Pek çok arkadaşımız bayramda deprem bölgesindeydi. Depremzede kardeşlerimizin yalnız olmadığını bir kez daha kendilerine hissettirdik.

TOKİ bölgenin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde öncü rol oynuyor. Ekim Kasım ayından itibaren yapımı tamamlanan konutların teslimine başlıyoruz. Deprem bölgesine toplam 650 bin konut inşa edilecek. Şimdiye kadar inşası başlayan konut, köyevi ve ahır sayısı 180 bini buldu. Amacımız 319 bin deprem konutunu bir sene içinde teslim etmektir.

Alt yapısı üst yapısıyla şehirlerimizi eskisinden daha güvenli hale getirene kadar çalışacağız. Bizim ana gündem maddemiz deprem bölgesidir. Depremzedelerimizi iyilik etmeden başa kakan namertlere muhtaç etmeyeceğiz. Oyların rengine ve siyasi tercihlerine bakmadan deprem bölgesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı kucaklamaya devam edeceğiz.

"OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ BİR REKORA İMZA ATTI"

Osmangazi Köprüsü geçtiğimiz cuma günü 11 bin 770 araç geçişiyle bir rekora daha imza attı. Osmangazi Köprüsü bugüne kadar 70 milyon araç geçişiyle, 1,7 milyar dolarlık tasarruf sağladı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü günlük ortalama 100 binden fazla araç geçişiyle kamu özel iş birliğinin en güzel örneklerinden biri oldu.

CHP Genel Başkanı'nın 'Buraya uçak mı iner?' dediği diğer tüm ulaştırma projelerimizde başarı yakalamanın gururunu yaşıyoruz. Takoz siyasetinin nelere malolabileceğini yıllar geçtikçe daha iyi anlıyoruz. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde bu zihniyeti sandığa gömen insanımızın 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde bunlara geçiş vermeyeceğine inanıyorum.

"TÜRKİYE OLARAK SAVAŞ LOBİSİNİN HEDEFİ OLDUK"

Bu bayramda dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimiz ve dost ülkelerin liderleriyle bayramlaşma fırsatı bulduk. Bayram sürecinde 21 ülkenin lideriyle görüşerek hem tebrikleri kabul ettik hem de ikili konuları ele aldık. Rusya-Ukrayna savaşından Sudan'daki kardeş kavgasının sona erdirilmesine kadar Türkiye'nin katkısını ortaya koyuyor.

Ülkemiz krizlerin çözümünde denge, adalet ve güven veren tavrıyla belirleyici rol oynuyor. İstanbul süreci değerlendirebilseydi bugüne kadar yaşanan yıkım ve gözyaşı olmayacaktı. Tahıl mutabakatı ve esir takaslarıyla devam eden diplomatik gayretler maalesef savaş lobisi tarafından engellendi, yıpratıldı. Bunun bedelini de asker sivil onbinlerce insan ödedi.

Hatta bir dönem Türkiye olarak bu savaş lobisinin hedefi olduk. Muhalefetin adayının asılsız ithamları bu senaryonun bir parçasıdır. Türk demokrasisine de zarar veren iddialarla ilgili ortaya tek bir somut delil ortaya konulmadı.

Seçim atmosferinde niçin böyle bir provokasyona girişildiğine dair kamuoyunu tatmin edecek hiçbir açıklama da gelmedi. Son 1,5 yılda bunun gibi sayısız örnek, kışkırtma ile Türkiye'yi zorda bırakmayı hedefleyen ardniyetli teşebüssle karşı karşıya kaldık. Savaşa odun taşımak yerine barışın tesisi için gayret safrettik. Halen Rusya ve Ukrayna ile aynı anda görüşen, diyalog kanallarını işleten, çözüm önerileri geliştiren tek ülke biziz.

"KURAN-I KERİM YAKMAK DİYE BİR ÖZGÜRLÜK OLAMAZ"

İsveç'te Kuran-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırı hepimizi öfkelendirmiştir. Kur'an-ı Kerim yakmak diye bir özgürlük olamaz. Bu sapkınlığın, bırakın fikir özgürlüğünü en temel insani değerlerle bağdaşması mümkün değildir.

Bu nefret suçunun polis korumasında işlenmesi daha vahimdir. Söz konusu kendi güvenlikleri olunca hak hukuk ilke tanımayanlar sıra Müslümanların kutsalına gelince fikir özgürlüğünü hatırlıyorlar. Menfur eyleme münferit bir hadise olarak bakamayız. Batı dünyası özellikle bu hastalıkla mücadele noktasında hiç bir adım atmıyor. Neo Nazi örgütler çoğu zaman devlet içindeki uzantılarının da desteğiyle palazlanmaya devam ediyor.

FRANSA'DAKİ OLAYLAR

Sömürgeci geçmişiyle bilinen ülkelerde kültürel ırkçılık, kurumsal ırkçılığa dönüşmüştür. Fransa'da başlayan, kısa sürede diğer ülkelere yayılan olayların kökünde işte bu zihniyetin inşa ettiği sosyal mimari vardır. Fransa'daki sosyal patlamadan otoritelerin ders çıkarmaları gerekir. Benzer vakalar bizde yaşanırken bize hak hukuk dersi verenlerin bugün derin bir sessizliğe bürünmesi manidardır. Fransa'da yaşanan olaylar daha fazla kan dökülmeden bitmelidir.

Milletimize meydanlarda verdiğimiz sözleri de asla ihmal etmiyoruz. 2023 yılının ikinci yarısında asgari ücretin net olarak 11 bin 402 liraya yükselttik. Asgari ücrete yüzde 34 gibi enflasyonun üzerinde refah payını da içeren zam yapmış olduk.

Son 21 yıldır kararlılıkla sürdürdüğümüz halkımızı enflasyona ezdirmeme prensibimize bugün da sahip çıkıyoruz. Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde oranı yüzde 25 ile sınırlanmıştık. Temmuz ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulamaya devam edeceğiz.

Tamahkarlıktan ve aç gözlülükten kaynaklanan bu meselenin üstüne gideceğiz. Ticaret Bakanlığımız denetimleri daha da sıklaştıracak. Stokçuluk ve fırsatçılık yapanlara asla müsaade edilmeyecektir. Hukuk ve serbest piyasa içerisinde milletin canını yakanlardan hesap soracağız.

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte uluslararası yatırımcıların ülkemize ilgisi arttı. Ülkemizin yıldızının daha da parladığını görüyoruz. Bu ilgi ve pozitif havayı ekonomimiz içi fırsata çevirmeye kararlıyız. NATO Liderler Zirvesinin ardından yurt dışı kabul ve ziyaret trafiğini yoğunlaştıracağız. 9 günlük bayram tatiline rağmen dış ticaret rakamlarından güzel haberler gelmeye devam ediyor. Yıl sonu hedefimiz olan 265 milyar dolarak ulaşacağımız kanaatindeyim.

Kabine toplantımızda çok önemli kararlar aldık. Ormanlarımızı korumaya büyük önem veriyoruz. Yangınlara müdahale süremizi 10 dakikaya kadar düşürdük. 89 hava aracı, 4 bin 799 araçtan oluşan kara filosu ile orman teşkilatımız göreve her zaman hazırdır. Bu yaz dönemini ciğerlerimiz yanmadan atlatalım istiyoruz.

MEMUR MAAŞLARI

Kur korumalı mevduat uygulamasını devam ettiriyoruz. Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlatıyoruz. 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız belli olacaktır. Bu oranın belli olmasının ardından açıklayacağız. Memur ve memur emeklilerine verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz.

mynet