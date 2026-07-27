Van’da dev festival için hazırlıklar başladı

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Yangınlarla sürdürülen mücadele de ayrıntılandırılacak.

Hazırlıkların gözden geçirilmesi ve riskli alanların yeniden ele alınması bekleniyor.

Kabinede orman yangınları da değerlendirilecek.

CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve F-35'lerin Türkiye'ye teslimine ilişkin ara formül bulma çalışmalarında gelinen aşamanın, kabinede konuşulabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan ABD ile NATO zirvesi marjında gerçekleştirilen görüşmelerin ayrıntıları, kabinede bir kez daha görüşülecek.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin başta enerji fiyatları olmak üzere Türkiye'ye etkileri değerlendirilecek.

Kabinede tekrar alevlenen ABD-İran savaşı da masada olacak.

Toplantıda ekonomideki gidişatın da masada olması bekleniyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sahadaki son raporları kabinede ayrıntılandıracak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelmesi beklenen süreç yasası, kabinenin de önemli gündem başlıklarından biri olacak.

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