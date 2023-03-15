Pazar günü sahasında konuk ettiği ligin güçlü takımlarından İskenderunspor'u Utku Şen'in kaydettiği gollerle 2-0 mağlup eden ve hanesine altında değerinde 3 puan yazdıran Vanspor, bu çıkışını Zonguldak Kömürspor karşısında da sürdürdü.

Zonguldak Kömürspor karşısında 40 dakikaya yakın süreyi 10 kişi oynayan Vanspor'da, kaleci Haydar bir penaltı atışında da kalesini gole kapattı.

Ev sahibi Zonguldak Kömürspor, Şenol Demir teknik sorumluluğunda sahaya; Yüksel Egemen Yaylı, Emrah Taysı, Abdulkadir Özdemir, Ercüment Eray Ataklı, Aykut Emre Yakut, Mümin Uyar, Fatih Bektaş, Mevlüt Çelik, Emrah Kara, Embiya Ayyıldız ve Oğuzhan Matur onbiri ile çıktı.

Vanspor ise, Ümit Bozkurt teknik sorumluluğunda sahaya; Haydar Yılmaz, Şerif Doğan, Furkan Saki, Uğur Adem Gezer, Erkul Küçük, Barış Sağır, Emre Oymak, Muhammed Ali Doğan, Serkan Sefil, Emrah Tacir ve Utku Şen onbiri ile çıktı.

Karaelmas K. Köksal Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayan karşılaşmayı; Can Cengiz, Erol Ernek, Emrah Akkaya ve Burak Taşkınsoy hakem dörtlüsü yönetti.

27. dakikada Vanspor 1-0 öne geçti. Gelişen Vanspor atağında Emrah Tacir’in pasında topla buluşan Utku Şen, uzaktan sert ve düzgün vurarak, fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarı Vanspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Vanspor'un 1-0 önde olduğu maçta ikinci yarı oynanıyor. 57. dakikada Vanspor’da Serkan Sefil, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 63. dakikada Zonguldak Kömürspor’da Embiya ceza alanı içinde yerde kalınca, hakem penaltı noktasını gösterdi.

Kaleci Haydar, penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Ercüment’e gol şansı tanımadı. 90+4. dakikada Vanspor ikinci golü buldu, fakat hakem ofsayt gerekçesi ile golü vermedi. Gelişen Vanspor atağında Sedat Komi’nin vuruşunda top direkten döndü.

Dönen topu önünde bulan Erkul, fileleri havalandırdı fakat hakem ofsayt gerekçesi ile golü vermedi. Vanspor, zorlu deplesmanda galip gelerek hanesine önemli 3 puan daha yazdırdı. Vanspor bu galibiyetle puanını 52'ye yükseltirken, Zonguldak Kömürspor ise 40 panda kaldı.

Van Bölge Gazetesi