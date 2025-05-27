Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 3. Tur rövanş maçında dün Çimentaş Elazığspor ile karşılaşan Artı Değer Van Spor FK, tatil edilen maç sonrası geceyi Diyarbakır’da geçirdi. Takımın bugün kente gelmesi ve taraftarlarca karşılanması beklenirken, yeni bir gelişme yaşandı. Vansporlu futbolculara 1 günlük izin verildiği için takım kafilesi Diyarbakır’dan dağıldı ve Van’da karşılama olmayacak.

Vnaspor FK yöneticileri tarafından yapılan açıklamada; “Van Spor FK, oyunculara bir günlük izin verdiğinden dolayı takım Diyarbakır’dan dağıldı. Herhangi bir karşılama programı olmayacak. Tüm Van halkına duyurulur.” denildi.

Vansporlu futbolcuların yarın Van’a gelerek tesislerde toplanacağı ve çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

VANSPOR’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Bu arada Vanspor FK resmi sosyal medya hesabından da açıklama yapıldı. Açıklamada; “Değerli Vanspor taraftarlarının dikkatine; Dün Elazığspor ile oynadığımız mücadele, yaşanan talihsiz olaylar nedeniyle hakem kararıyla tatil edilmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu konudaki resmi kararı henüz açıklanmamış olup, süreç dikkatle takip edilmektedir.

Bu nedenle kamuoyunda dolaşan bilgi kirliliğini itibar edilmemesini, resmi açıklamalar dışındaki söylemlere kulak verilmemesini önemle rica ederiz.Ayrıca, futbolcularımıza bugün için 1 gün izin verilmiş olup, herhangi bir karşılama ya da kutlama organizasyonu planlanmamıştır.

Süreç tamamlanmadan yapılacak her türlü eylem, kulübümüzü ve şehrimizi olumsuz etkileyebilir. Vanspor, sahada emeğiyle, tribünde duruşuyla, şehirde vakarıyla var olmaya devam edecektir. Süreci soğukkanlılıkla ve sabırla takip ediyoruz.” denildi.