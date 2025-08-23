Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Vanspor FK, deplasmanda Iğdır FK ile karşı karşıya geldi. Ancak karşılaşmanın ilk yarısında Vansporlu taraftarlara gelen acı bir vefat haberi üzerine tribünlerde duygusal anlar yaşandı.

Taraftarlardan birinin kardeşinin vefatını öğrenen kırmızı-siyahlı taraftarlar, müsabakayı yarıda bırakarak stattan ayrıldı. Takımlarını desteklemeyi bırakıp Van’a dönmek üzere yola çıkan taraftarların bu tavrı, camiada büyük üzüntüyle karşılandı.

Karşılaşma saha içinde devam ederken, tribünlerdeki boşluk dikkat çekti. Taraftar gruplarının, Van’a dönüş yolunda da hayatını kaybeden kişi için saygı ve dayanışma mesajları paylaştıkları öğrenildi.