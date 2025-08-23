Bakırhan, konuşmasında barış, demokratik siyaset ve toplumsal diyalog vurgusu yaptı. Türkiye'nin geleceğinin barıştan geçtiğini ifade eden Bakırhan, “Bu ülkenin gençlerinin yaşamını yitirmemesi, enerjimizin ve kaynaklarımızın barışa ve demokrasiye harcanması için çaba gösteriyoruz.” dedi.

“YAŞANAN ACILARIN FARKINDAYIZ”

Konuşmasında geçmişte yaşanan acıların farkında olduklarını, ancak bunlardan ders çıkararak ortak bir gelecek kurulabileceğine inandıklarını vurgulayan Bakırhan, “Barış, geçmişin acılarını unutmadan ama geleceğe odaklanarak bir arada yaşama iradesi göstermektir.” ifadelerini kullandı.

“YAPICI BİR TUTUM SERGİLENMELİ”

Bakırhan, barış süreciyle ilgili yapılan çalışmaların sadece bir partiye değil, Türkiye’de yaşayan tüm toplum kesimlerine ait olduğunu ifade ederek, “Bu sürecin tüm Türkiye’nin ortak geleceği olduğunu düşünüyoruz. Barış sürecinin başarıya ulaşması için tüm siyasi aktörler bu konuda yapıcı bir tutum sergilemeli.” sözlerine yer verdi.

“86 MİLYON BARIŞ İSTİYOR”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, “Bu sürece karşı çıkanlar, Kürtlerin temel hak ve özgürlüklerinin bu ülkeyi böleceğini söyleyenler, bu meydandan büyük dersler çıkarmalıdır. Van halkı, Kürt halkı, bütün yaşanmışlıklara rağmen hala barış diyor. 86 milyon barış istiyor.” dedi.

“BARIŞTA ORTAKLAŞMAMIZ GEREKİYOR”

Bakırhan son olarak, “Türkiye’nin barıştan başka şansı yok. 40 yıl boyunca bu ülkenin enerjisi, ekonomisi boşa harcandı. Bu ülkenin enerjisi artık demokrasiye, adil bir ekonomiye harcanacak. Türkiye’nin dört bir yanında mitingler yapıyoruz, buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Barışa olan inancımızı ve samimiyetimizi ortaya koyuyoruz. Fikirlerimiz, düşüncelerimiz farklı olabilir. Ama barışta ortaklaşmamız gerekiyor. Kürt halkı ne istiyor? Demokrasi, özgürlük, onurlu bir yurttaşlık istiyor. Birlikte eşit ve kardeşçe yaşamak istiyor. Bunun neresi kötüdür? Bu süreç sadece DEM Parti’nin ya da herhangi bir partinin meselesi değildir. Bu süreç Türkiye’nin ortak geleceğidir. ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ diyen kardeşlerimize sesleniyorum: Sulhun zamanı gelmedi mi? Evet, dünyada zor olabilir, ama Türkiye’de sulhun zamanı şimdi” sözlerine yer verdi.