Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Özalp yolu Kömürcüler Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Başka bir araca çarpmamak için manevra yapan sürücü, direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, takla atarak yol ortasında durabildi.

Kazayi gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasi araçta sıkışan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak, trafik akışını kontrollü bir gekilde sağladı. Kaza yapan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.