Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken, çarşı ve pazarda hareketlilik yaşanıyor. Esnaflar, vatandaşların bayram şekeri, kuruyemiş, tatlı ve kıyafet gibi bayram alışverişi için fiyat sorduğunu ancak alışveriş yapanların sayısının az olduğunu ifade ediyor.

ÇARŞIDA KALABALIK VAR, ALIŞVERİŞ YOK

Bayram öncesi özellikle ana caddelerde yoğunluk dikkat çekse de küçük esnafın işlerinin durgun olduğu belirtiliyor. Büyük markaların bulunduğu mağazalarda hareketlilik yaşanırken, küçük esnafın çoğu satış yapamamaktan şikayetçi.

Esnaflar, birçok üründe fiyatların geçen yıllara göre daha yüksek olmasının vatandaşın alışveriş davranışını etkilediğini belirtiyor.

TERZİLERDE BEKLENEN YOĞUNLUK HENÜZ YOK

Her yıl Ramazan Bayramı öncesinde yoğunluk yaşanan terzilerde ise bu yıl henüz beklenen hareketlilik henüz başlamadı. Van’da 1995 yılından bu yana terzilik yapan ve küçük yaşlarda mesleğe başlayan Terzi Ömer Eren, bayram öncesi işlerin geçmiş yıllara göre daha durgun olduğunu söyledi.

Hazır giyimin yaygınlaşmasının işleri olumsuz etkilediğini kaydeden Eren, “Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı. Her yıl gittikçe azalan işlerimizin düşüşü bu yıl da devam ediyor. Eskiden insanlar bayramlarda elbise diktirirdi, şimdi ise hazır giyim çok arttı. Nadiren özel olarak kıyafet diktiren oluyor, onlar da genellikle yaşı büyük kişiler. Gençler daha çok hazır giyimi tercih ediyor.” dedi.

“DAHA ÇOK KÜÇÜK TADİLAT İŞLERİYLE UĞRAŞIYORUZ”

Fiyatların yüksek olması nedeniyle vatandaşların bayram için kıyafet alıp terziye getirme oranının da azaldığını kaydeden Terzi Eren, şu anda daha çok küçük tadilat işleriyle uğraştıklarını dile getirdi. Eren, “İnsanların alım gücü zayıf. Eskisi gibi çocuklara birden fazla kıyafet alan çok az. Bize gelenlerin çoğu da fiyatlardan şikayet ediyor. Her şeyin pahalı olduğunu söylüyorlar” ifadelerini kullandı.

ALIŞVERİŞ SON GÜNLERE KALIYOR

Vatandaşların alışverişi genellikle son bir iki güne bıraktığını vurgulayan Eren, “Çoğu kişi terzilik işlerini son günlere bırakıyor. Biz iftardan sonra da dükkanı açık tutuyoruz ama şu an iş çok az. Son iki gün ciddi yoğunluk bekliyoruz. Hatta bazı bayramlarda sabahladığımız bile oluyor.” diye konuştu.

“ESKİ BAYRAMLARIN HAVASI YOK”

Yaklaşık 31 yıldır Van’da terzilik yaptığını söyleyen Ömer Eren, geçmiş bayramların daha hareketli geçtiğini kaydederek sözlerini şöyle tamamladı; “Eskiden bayram öncesi Van sokakları çok canlı olurdu. Şimdi çarşıda kalabalık var ama alışveriş yapan az. İşler bayrama bir iki gün kala mutlaka artacaktır. Bu nedenle vatandaşların mümkünse terzilik işlerini son güne bırakmamalarını tavsiye ediyoruz.”