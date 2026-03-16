Van merkez ve ilçelerinde yoğun katılımla gerçekleştirilen Nevruz kutlamalarının bu yıl ki programı daha önce belli olmuştu. Van’da 22 Mart tarihinde kale eteklerinde gerçekleştirilecek olan Nevruz kutlamalarına DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın da katılması ve sürece dair mesajlar vermesi bekleniyor.

Van merkezde bu yıl Nevruz kutlamaları, Ramazan Bayramı’nın 3’üncü gününe denk gelen Pazar günü gerçekleştirilecek. Her yıl yoğun katılımın sağladığı ve yerel ile tanınmış sanatçıların sahne aldığı Nevruz etkinlikleri için kent genelinde hazırlıklar sürüyor.

Kutlamalar öncesinde bir yandan kent genelinde Nevruz’a katılım çağrısı yapan broşürler dağıtılırken, diğer yandan Van Kalesi yanında bulunan Nevruz alanında hazırlık çalışmaları başlatıldı. Alan çevresinde güvenlik önlemleri kapsamında bariyerler yerleştirildi.

NEVRUZ’A DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANI BAKIRHAN KATILACAK

Her yıl Van Kalesi eteklerinde DEM Parti öncülüğünde düzenlenen Nevruz etkinliğine bu yıl da yoğun katılım bekleniyor. Nevruz kutlamalarına DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın da katılım sağlayacağı bildirildi.

Van’da düzenlenecek olan Nevruz kutlamaları, 22 Mart Pazar günü saat 10.00’da başlayacak.