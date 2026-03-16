Milli Savunma Bakanlığı, hudutta görevli askeri personelin arama tarama faaliyetleri sırasında uyuşturucu madde ele geçirerek jandarmaya teslim ettiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleriyle hudutlarda etkin ve kararlı şekilde görev yapan Mehmetçik, uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor. Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyetinde 4 bin 60 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Yukarı Gülderen İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" ifadelerine yer verildi.