Bugün Iğdır FK ile oynanan karşılaşma sırasında, Vanspor taraftar gruplarından birinin kardeşinin Van’da yaşanan üzücü bir olay sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Acı haberin ardından tüm taraftar grupları, karşılaşmanın hemen başında stadyumu terk ederek Van’a dönüş yoluna çıktı.

Vanspor Futbol Kulübü, yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Iğdır FK ile oynadığımız maç sırasında, taraftar gruplarımızdan birinin kardeşinin Van’da yaşanan üzücü bir olay sonucu vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bu acı haberin ardından tüm taraftar gruplarımız, karşılaşmanın hemen başında Van’a dönüş yoluna çıkmıştır. Dönüş yolunda taraftarlarımıza iyi yolculuklar diler, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz.”