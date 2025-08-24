İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Teknik Direktörü Hakan Kutlu ilk yarıda oyunun dengeli geçtiğini belirterek, “Her iki takımı da sahada gösterdikleri mücadele için tebrik ediyorum. İlk yarıda Iğdırspor yüzde 51’e yüzde 49 gibi bizden biraz üstündü ama net pozisyonları yoktu. Savunmamız son müdahalelerde başarılıydı” dedi.

'MÜCADELEMİZE SEVİNİYORUZ'

İkinci yarıda oyunun tamamen lehlerine döndüğünü vurgulayan Kutlu, “Hem topa sahip olduk hem de net fırsatlar yakaladık. Son 10 dakikada üç net pozisyonumuz vardı. Beraberlik kötü değil ama sevindirici de değil. Asıl sevindiğimiz şey takımın mücadelesi ve oyun anlayışı” diye konuştu.

'BU LİGDE YENİYİZ'

Genç oyuncuların performansına da değinen Kutlu, “Güçlü bir rakibe karşı, çoğu 1. Lig’de ilk defa oynayan oyuncularla mücadele ettik. Bu ligde yeniyiz, takım oluşum sürecindeyiz. Üç maçta 7 puan ve bu deplasmandan alınan 1 puan bizim için değerli” ifadelerini kullandı.

Hakem yönetimini de değerlendiren Kutlu, “Hakem biraz ev sahibi lehineydi ama genel duruşu ve oyunu yönetimi olumluydu. Türk futbolu için kazanç diyebilirim” dedi.

TARAFTARLARA BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Son olarak maç sırasında yaşanan acı olaya değinen Kutlu, “Taraftar gruplarımızdan birinin kardeşinin elim bir hadise sonucu hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza sabır diliyorum” sözleriyle başsağlığı mesajı verdi.