Trendyol 1. Lig’de 13. haftanın açılış maçında temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, deplasmanda SMS Grup Sarıyerspor ile karşılaştı. Kırmızı-siyahlı ekip, 9 kişi kalan rakibi karşısında sahadan 2–1’lik mağlubiyetle ayrılarak önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Van Spor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, karşılaşmayı değerlendirerek hem rakibi tebrik etti hem de alınan sonuçtan dolayı taraftarlardan özür diledi.

'SAKATLIKLAR BİZİ ÇOK ETKİLEDİ'

“Öncelikle rakibi tebrik ediyorum, gerçekten bizden daha çok istediler maçı. 9 kişi kalmalarına rağmen çok iyi savunma yaptılar, az pozisyon verdiler. Bizim için ise şanssız bir gündü; Bekir, Cedric, Erdi ve Sabahattin’in sakatlıkları bizi çok etkiledi. Buna rağmen daha fazla gol pozisyonu üretmemiz gerekirdi,” dedi.

'ÜZGÜNÜZ, ÖZÜR DİLERİZ'

Kutlu, takımın mücadele gücüne rağmen sahada istediklerini yapamadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Maçın genelinde kötü başlamadık ama sonrasında işler aleyhimize döndü. Rakibin isteği, bizim eksiklerimiz ve sakatlıklarımız birleşince istediklerimizi yapamadık. Futbolda bazen böyle günler oluyor. 9 kişi kalan rakibimize karşı ne olursa olsun kazanmamız gerekirdi. Üzgünüz, özür dileriz.”

Bu sonuçla Van Spor FK, puan cetvelinde önemli bir avantajı elinden kaçırırken, teknik heyet ve oyuncular gözünü bir sonraki karşılaşmaya çevirdi.