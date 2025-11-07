Trendyol 1. Lig 13. hafta maçında temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, deplasmanda SMS Grup Sarıyerspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekipte 45 ve 68. dakikalarda 2 futbolcu kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve maçı 9 kişi tamamladı. Ancak Van Spor FK, 9 kişi kalan rakibi karşısında skoru değiştiremeyince sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu.

Yusuf Ziya Öniş Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi ekip sahaya; Muhammed Alperen Uysal, Fethi Özer, Hamidou Traore, Malaly Dembele (Dk. 90 Baran Engül), Julien Francois Marc Anziani (Dk. 74 Hasan Emre Yeşilyurt), Oğuzhan Berber, Metehan Mert, Ömer Bayram, Muhammet Ali Özbaskıcı, Moustapha Camara, Axel Paul Urie (Dk. 74 Oğuzhan Yılmaz) ile çıktı.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise; Çağlar Şahin Akbaba, Sabahattin Destici (Dk. 46 Lucas), Erdi Dikmen (Dk. 15 Muhammet Ensar Çavuşoğlu), Naby Youssouf Oulare, Francesc Crespi Regis, Erdem Seçgin(Dk. 76 Hasan Bilal), Mehmet Özcan, Faruk Can Genç, Jefferson Nogueira Junior, Anestis Vlachomitros (Dk. 46 Batuhan Kör) ve Aliou Badara Traore (Dk. 76 Emir Bars) ile mücadele etti.

Maçın 26. dakikasında ev sahibi ekip Julien Anziani ile golü buldu ve 1 – 0 öne geçti.

Müsabakanın 45. dakikasında ev sahibi ekipten Muhammet Ali Özbaskıcı kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Maçın ikinci yarısına temsilcimiz iyi başladı, 51. Dakikada maçın hakemi Van Spor lehine penaltı atışı verdi. Topun gerisine geçen Jefferson düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara taktı ve skora denge geldi: 1 – 1.

10 kişi kalan ev sahibi ekip 64. dakikada kontradan bulduğu atakla Camara ile öne geçtiği golü buldu: 2 – 1.

Camara, 68. dakikada gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve ev sahibi ekip 9 kişi olarak oyuna devam etti.

Maçın geri kalan dakikalarında skor değişmeyince Sarıyerspor sahadan 2 – 1 galibiyetle ayrılarak önemli bir galibiyete imza atmış oldu.