Maç kadrosunda olması beklenen Bekir Can Kara’nın olmaması dikkat çekerken, sebebi belli oldu. Van Spor Futbol Kulübü’nden yapılan açıklamada, Bekir Can Kara’nın sağ uyluk kas grubunda zorlanma ve ödem tespit edildiği ve sağlık durumunun takip edildiği bildirildi.

İmaj Altyapı Van Spor FK tarafından yapılan açıklamada; “Futbolcumuz Bekir Can Kara’nın yapılan kontrollerinde, sağ arka uyluk kas grubunda zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Tedavi süreci sağlık ekibimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.