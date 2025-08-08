Trendyol 1. Lig’de uzun soluklu maraton başlıyor. İmaj Altyapı Van Spor FK, Pazar günü deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak. Siyah – Kırmızılı takım taraftarları için Van Spor FK’den önemli bir hatırlatma geldi.

İç saha maçlarını takip etmek isteyen taraftarların BiletiniAl uygulaması üzerinden kolaylıkla bilet alarak stada giriş yapabilecekleri belirtilirken, deplasman maçlarının bazılarına girmek için ise durumun farklı olacağı kaydedildi. Rakip takımın bir kısmının Passolig ile çalıştığını belirten Van Spor FK, bu durumda deplasman maçlarına girmek için Passolig kartına ihtiyaç olacağı hatırlatmasında bulundu.

Van Spor FK tarafından yapılan açıklamada; “Kulübümüz, 2025-2026 sezonu için bilet satış işlemlerinde BiletiniAl firması ile anlaşma sağlamıştır. Taraftarlarımız iç saha maçlarımıza BiletiniAl uygulaması üzerinden kolaylıkla bilet alarak giriş yapabilir. Ancak bazı deplasman maçlarında ev sahibi kulüplerin Passolig sistemi ile çalıştığını hatırlatmak isteriz. Bu durumda deplasman maçlarına giriş için Passolig kartı zorunludur. Pazar günü Boluspor ile oynayacağımız maça girecek olan taraftarlarımızın da Passolig karta sahip olmaları gerekmektedir. Taraftarlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına, bir Passolig kartı temin etmeleri önemle tavsiye olunur. Vanspor’umuzu her koşulda yalnız bırakmayan tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz.” denildi.