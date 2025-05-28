Maçla ilgili karar TFF tarafından henüz açıklanmadı. Bunun üzerine Artı Değer Van Spor FK tarafından önemli bir açıklama yapılarak, benzer olaylarda alınan kararlar hatırlatıldı.

“MAÇIN DEVAM ETMESİ HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Artı Değer Van Spor FK resmi sosyal medya hesabı üzerinden "Basına ve Kamuoyuna" başlığıyla yapılan paylaşımda, “Elazığspor ile deplasmanda oynadığımız Play-Off Yarı Final karşılaşması, 56. dakikada hakem heyetine yönelik gerçekleştirilen fiili saldırı nedeniyle, maçın orta hakemi tarafından tatil edilmiştir. Bu menfur saldırı yalnızca futbolun ruhuna değil, sporun birleştirici gücüne ve adil rekabete de yapılmış bir saldırıdır.

Vanspor Kulübü olarak, Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli başvurular yapılmış, ilgili disiplin talimatları çerçevesinde karşılaşmanın hukuken hükmen galibiyetle sonuçlanması gerektiği açıkça ifade edilmiştir. Bu süreçte; Müsabaka Güvenliği Talimatı, Futbol Disiplin Talimatı ve geçmiş emsal kararlar doğrultusunda oyunun kaldığı yerden devam etmesi hukuken mümkün değildir.” denildi.

“BU ŞEHRİN HAKKINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Paylaşımın devamında, “Ayrıca, hakeme saldırıda bulunan kişi/kişilere ve kin ve nefret kusup suç işleyenlere karşı kulübümüz tarafından da ayrı bir hukuki süreç başlatılmıştır. Spor sahalarında şiddeti teşvik eden, kin ve nefret suçu işleyen hiçbir kişi ya da zihniyetle yan yana durmamız, görmezden gelmemiz mümkün değildir. Vanspor; ahlâkı, duruşu ve mücadelesiyle tanınır. Sahada da, hukukta da bu şehrin hakkını savunmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.” denildi.

Yapılan paylaşımda emsal kararlara da değinildi.

İşte o emsal kararlar;

"-Trabzonspor - Fenerbahçe (24 Nisan 2016)

Fenerbahçe'nin 4-0 önde olduğu maçta taraftarların sahaya girmesi ve yardımcı hakeme saldırması nedeniyle maç tatil edilmiş. TFF, Fenerbahçe'yi 3-0 hükmen galip ilan etmiştir.

-Ereğli Belediyespor - Edirne Gençlik (2 Kasım 2014)

Maç, hakeme atılan yabancı madde nedeniyle tatil edilmiş. TFF, Ereğli Belediyespor'u 3-0 hükmen mağlup saymıştır.

-Fethiyespor - Balıkesirspor (25 Ağustos 2013)

İlgili müsabakada doğrudan hakeme atılan yabancı maddeler nedeniyle maç tatil edilerek yarıda kalmış, TFF tarafından müsabaka Balıkesirspor lehine 4-0 hükmen tescil edilmiştir.

-Diyarbakırspor - Bursaspor (16 Mart 2010)

Müsabaka 17. Dakikada taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle yarıda kalmış, neticeten TFF tarafından müsabaka Bursaspor lehine 3-0 hükmen tescil edilmiştir.

Gaziantepspor - Bursaspor (20 Eylül 2010)

-Müsabaka 61. Dakikada seyircilerin müsabaka hakemi ve yardımcı hakemlere madde atması ve maddenin yardımcı hakeme isabet etmesi nedeniyle yarıda kalmış, müsabaka Bursaspor lehine 3-0 hükmen tescil edilmiştir."