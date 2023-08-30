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TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Vanspor, ligin ilk maçında Pazar günü deplasmanda karşılaştığı Bucaspor 1928'i 1-0 mağlup ederek, lige galibiyetle başladı.

Bucaspor galibiyetiyle hanesine 3 puan yazdıran Vanspor, altıncı sırada yer aldı. Bu kapsamda sosyal medyada birçok kişinin değerlendirmesi alınarak hazırlanan 'Haftanın En İyi Onbiri' açıklandı.

Sosyal medyada TFF 2. Lig Beyaz Grup, son haftanın en başarılı on bir sporcusunu belirledi. Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu belirlenen onbirde, Vanspor'da Bucaspor karşısında üstün bir performans ortaya koyan Harun Kavaklıdere, Furkan Saki ve Nurullah Aslan da yer aldı.

Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu ile belirlenen onbirde, Vanspor'dan Harun Kavaklıdere, Furkan Saki, Nurullah Aslan, Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nden Serdar Yazıcı, Kırklarelispor'dan Erkam Kömür, Diyarbekirspor'dan Canberk Dilaver, Ankaraspor'dan Kaan Baysal, Serik Belediyespor'dan Mert Caymaz, Erokspor'dan Yusuf Akyel, Ankara Demirspor'dan Mustafa Fettahoğlu ve Nazilli Belediyespor'dan Ahmet Gökbayrak yer alan isimler oldu.

van bölge gazetesi