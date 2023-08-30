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Başkan Say, mesajında; 30 Ağustos tarihinin Türk milleti nezdinde büyük önem taşıdığını belirterek, “30 Ağustos Zaferi, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış onurlu bir zaferdir.

30 Ağustos Zaferi ile Türk milleti egemenliğini kayıtsız şartsız tüm dünyaya haykırmış, Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olmasını sağlamıştır. 101 yıl önce yazılan bu destansı zafer, bu toprakların ebediyen vatanımız olduğunu tüm dünyaya ilan ettiğimiz gündür.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kahraman komutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz vatanımız için Hakk’a yürüyen şehitlerimizi saygı, minnet, rahmet ve şükranla anıyorum. Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.

İha