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Başkale'de bir araya gelen Ertuşi Aşireti, Botan Aşireti, Merzikan Aşireti ve muhtarlar, düğünlere ve taziyelere yeni düzenlemeler getirdi. Burada aşiretler adına konuşan Ertuşi Aşireti lideri İskender Ertuş, “Bugünden itibaren Başkale ilçesi ve köylerinde düğünlerimizde açık mendil usulü kaldırılmıştır.

Düğünlerde artık zarf olacak. Gelinlik ve kuaför olmayacak. Aşiret olarak aldığımız bu karar neticesinde kurallara uymayacak olan düğün sahiplerinin düğünlerine hiçbir şekilde katılım olmayacaktır.

Örf ve geleneklerimizde daha önce yöresel elbiselerle düğünler yapılıyordu. Atalarımızın yaptıkları gibi bizler de düğünlerimizi bu adetlere göre yapacağız” dedi.

Aşiretler, taziyelere de düzenlemeler getirdi. Daha önce 3 gün yapılan taziyelerin 2 gün yapılması ve ‘kara bayram’ olarak adlandırılan adetlerin de kaldırılmasına karar verildi.İHA