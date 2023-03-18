TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı Zonguldak Kömürspor'u 1-0 mağlup ederek, yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı.

Ligin yirmi altıncı haftasında sahasında karşılaştığı İskenderunspor'u 2-0 mağlup eden Vanspor, erteleme maçında Zonguldak Kömürspor'u 1-0 mağlup ederek, rakiplerin puan kaybettiği haftada hanesine önemli 3 puan daha yazdırarak, liderle arasındaki puan farkını 5'e düşürdü.

Grupta oynadığı son 13 lig maçında 11 galibiyet ve 2 beraberlik alan Vanspor, istikrarlı çıkışını devam ettiriyor. Oynadığı 26 lig maçında 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Van temsilcisi, 52 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Bu periyotta rakip fileleri 35 kez havalandıran Kırmızı- Siyahlılar, kalesinde ise 18 gol gördü. Bu kapsamda sosyal medyada birçok kişinin değerlendirmesi alınarak hazırlanan 'Haftanın En İyi Onbiri' açıklandı. Sosyal medyada TFF 2. Lig Kırmızı Grup, son haftanın en başarılı on bir sporcusunu belirledi. Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu belirlenen onbirde, Vanspor'da bu hafta erteleme maçında Zonguldak Kömürspor karşısında üstün bir performans ortaya koyan ve galibiyeti getiren golü kaydeden Utku Şen yer aldı.

Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu ile belirlenen onbirde, Vanspor'dan Utku Şen, Fethiyespor'dan Murat Yılmaz, Sezen Özmen, Sarıyer'den Ramazan Çevik, Kırklarelispor'dan Eray Karataş, Canberk Özdemir, Ankara Demirspor'dan Eren Bektaş, Mustafa Seyhan, Bucaspor'dan Berke Bıyık, Kıvanç Küçükkarış, Lokman Gör haftanın en iyi onbiri arasında yer aldı.

Van Bölge Gazetesi