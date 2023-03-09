TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, ligin yirmi beşinci haftasında sahasında karşılaştığı Kırklarelispor'un 1-0 mağlup ederek, yenilmezlik serisini sürdürmüştü. Ligin yirmi üçüncü haftasında deplasmanda karşılaştığı 1461 Trabzon FK ile 0-0 berabere kalan Vanspor, geçtiğimiz hafta sonu sahasında konuk ettiği Kırklarelispor'u 1-0 mağlup etti.

Rakiplerin puan kaybettiği haftada Van temsilcisi hanesine 3 puan daha yazdırarak, dördüncü sıradaki yerini korudu. Grupta oynadığı son 10 lig maçında 8 galibiyet ve 2 beraberlik alan Vanspor, istikrarlı çıkışını devam ettiriyor. Oynadığı 24 lig maçında 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Van temsilcisi, 46 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Bu periyotta rakip fileleri 32 kez havalandıran Kırmızı- Siyahlılar, kalesinde ise 18 gol gördü. Bu kapsamda sosyal medyada birçok kişinin değerlendirmesi alınarak hazırlanan 'Haftanın En İyi Onbiri' açıklandı. Sosyal medyada TFF 2. Lig Kırmızı Grup son haftanın en başarılı on bir sporcusunu belirledi.

Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu belirlenen onbirde, Vanspor'da bu hafta Kırklarelispor karşısında üstün bir performans ortaya koyan ve galibiyeti getiren golü kaydeden Miraç Acer yer aldı.

Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu ile belirlenen onbirde, Vanspor'dan Miraç Acer, Fethiyespor'dan Murat Yılmaz, Kastamonuspor'dan Ergin Keleş, Ankara Demirspor'dan Burhan Arman, İskenderunspor'dan Süleyman Güneş, Kocaelispor'dan Tayfun Aydoğan, Sarıyerspor'dan Altuğ Taş, Karacabey Belediyespor'dan Onur Karakabak, Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nden Faruk Öcal, Buaspor'dan Onur Özcan ve Kırklarelispor'dan Mehmet Cinpir haftanın en iyi onbiri arasında yer aldı.

Van Bölge Gazetesi