Kırmızı-siyahlı Van temsilcisi, geçtiğimiz günlerde kongrenin 11 Ocak Pazar günü (bugün) gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Kongre için hazırlıklar tamamlandı ve heyecana saatler kaldı.

Saat 13.00’te yapılacak kongre, Elite World Van Otel’de gerçekleştirilecek. Tüm hazırlıkların tamamlandığı kongre için geri sayım başladı.

YENİ YÖNETİM BELİRLENECEK

Kongrede; mali değerlendirme, faaliyet raporlarının görüşülmesi ve yeni yönetim kurulunun belirlenmesi gündemde olacak. Kulüp yönetiminde değişikliğe gidilmesi beklenirken, yeni isimlerin yönetime dahil olacağı öngörülüyor.

Bugün gerçekleştirilecek kongreye saatler kala heyecanlı bekleyiş sürerken, kongre spor camiası ve taraftarlar tarafından da yakından takip edilecek.

KONGREYE DAVET

Bu arada İmaj Altyapı Van Spor FK’den kongreye ilişkin yapılan açıklamada, “Yönetimde karar, sahada karakter” mottosuyla düzenlenecek kongreye tüm kongre üyeleri ve basın mensupları davet edildi.