Beyaz Grupta mücadele eden ve bu sezon 36 resmi maça çıkan Vanspor, bu maçlarda 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alırken, attığı 63 gole karşılık kalesinde 37 gol gördü. Ligi 75 puanla ikinci sırada tamamlayan Van temsilcisi, Play-Off maçlarında ise 1461 Trabzon FK'ya toplamda 3-1 mağlup olarak, finale veda etmişti. Bu kapsamda Altligleroffical tarafından düzenlenen yarışmada Vanspor'dan 3 futbolcu yılın altın kadrosunda yer alırken, 1 futbolcu bronz, 3 futbolcu ise gümüş kadroda yer aldı.

Ligin ilk devresinde inişli- çıkışlı bir grafik çizen ve ikinci devrede Ümit Bozkurt'un takımın başına geçmesiyle çıkış yakalayan Vanspor, ligi 75 puanla ikinci sırada tamamlamıştı. Van temsilcisi Play-Off ilk maçında deplasmanda karşılaştığı 1461 Trabzon FK'ya 2-0 mağlup olurken, ikinci maçta ise sahasında rakibiyle 1-1 berabere kalarak, 1. Lig hayalini bir sezon daha erteledi. Altligleroffical tarafından düzenlenen yarışmada Vanspor'da bu sezon başarılı bir grafik çizen kaleci Nurullah Aslan, Burak Kavlak ve Harun Kavaklıdere yılın altın kadrosunda yer alırken, Erdem Seçgin ise yılın bronz kadrosunda yer aldı.

Ahmet Eren, Furkan Saki ve Hasan Bilal ise yılın gümüş kadrosunda kendilerine yer buldu.

NURULLAH ASLAN: Sezon başında Samsunspor'dan transfer edilen başarılı eldiven bu sezon Vanspor formasıyla 37 resmi maçta forma giydi. 1 gol atma başarısı gösteren Nurullah Aslan, 3 bin 330 dakika sahada kalırken, bu periyotta kalesinde 37 gol gördü. 14 gole engel olan başarılı eldiven toplamda 8 sarı kart gördü.

HARUN KAVAKLIDERE: Sezon başında Bodrumspor'dan transfer edilen ve Vanspor formasıyla iyi bir çıkış yakalayan Harun Kavaklıdere ise 37 resmi maçta forma giyerken, bu maçlarda 10 gol atıp, 8 asist katkısında bulundu. 3 bin 111 dakika sahada kalan başarılı sağ kanat, bu periyotta 5 sarı kart gördü.

BURAK KAVLAK: Sezon başında Yeni Malatyaspor'dan kiralık olarak transfer edilen başarılı stoper Burak Kavlak ise, Vanspor formasıyla 35 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda 3 gol atıp, 1 asist katkısında bulunan Burak Kavlak, 3 bin 8 dakika sahada kalırken, 7 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü. ERDEM SEÇGİN: Sezon başında İstanbulspor'dan kiralanan Erdem Seçgin ise, bu sezon Kırmızı- Siyahlı forma ile 37 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda 2 gol atıp, 5 asist katkısında bulunan Erdem Seçgin, 2 bin 758 dakika sahada kalırken, bu periyotta 3 sarı kart gördü.

FURKAN SAKİ: 2022 yılında Edirnespor'dan transfer edilen ve Vanspor formasıyla kariyerinin en iyi çıkışını yapan Furkan Saki, bu sezon 27 resmi maçta forma şansı buldu. 2 gol atıp, 2 asist katkısında bulunan başarılı stoper, bin 944 dakika sahada kalırken, bu periyotta 2 sarı kart gördü.

HASAN BİLAL: 2022 yılında Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'dan transfer edilen Hasan Bilal, bu sezon Vanspor formasıyla üstün bir performans ortaya koydu. Vanspor formasıyla 28 maçta forma giyen ve adından sıkça söz ettiren Hasan Bilal, bu periyotta 10 gol atıp, 7 asist katkısında bulundu. Bin 844 dakika sahada kalan Hasan Bilal, bu süreçte 3 sarı kart gördü.

AHMET EREN: Sezon başında Karacabey Belediyespor'dan transfer edilen Ahmet Eren ise, bu sezon Vanspor formasıyla 30 resmi maçta forma giyerken, bu maçlarda 3 asist katkısında bulundu. 2 bin 254 dakika sahada kalan başarılı sol bek, bu periyotta 11 sarı kart gördü.