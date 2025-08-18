Ligin 2. haftasında sahasında Esenler Erokspor’u konuk eden temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, seyircisiz oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanarak puanını 6’ya yükseltti.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Van Spor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, takımın hedeflerinden ve gelecek planlamasından da bahsetti.

“KADRO YAPISINDA EKSİKLİKLERİMİZ VAR”

Hem oyun anlamında hem de kadro yapısı açısından eksikliklerinin olduğunu belirten Kutlu, “Transfer çalışmalarımız devam ediyor. En az iki transfer yapacağız” diyerek takviyelerin yolda olduğunun sinyalini verdi.

“LİGDE KALICI OLMAK İSTİYORUZ”

Ligde kalıcı olmayı, iyi futbol oynamayı istediklerini dile getiren Kutlu, “Maçta taraftarlarımız yoktu ama biz o ruhla oynayacağımızı hafta içinde söylemiştik. Bu ligde kalıcı olup, iyi futbol oynayıp şehrimizi iyi temsil etmek istiyoruz. Hedef, ilerleyen haftalarda kendiliğinden gelecektir zaten. İyi futbol oynayan, genç oyunculardan kurulu bir takımız. Önümüzdeki senelerin de planlamasını yapıyoruz. Oyuncularımı tebrik ederim.” dedi.

“YEREL MEDYA VE TARAFTARIN DESTEĞİ KATKI SAĞLADI”

Yerel medya ve taraftar desteğine de değinen Kutlu, “Taraftarların hafta içi bizi antrenmanda gelip ziyaret etmeleri gerçekten oyuncularımıza büyük katkı sağladı. Yerel medyaya ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten takıma büyük destek veriyorlar. Şimdi önümüzde yine çok önemli bir maç var. Yarın küçük bir antrenman yapıp, salı günü biraz dinleneceğiz. Daha sonra önümüzdeki maçın çalışmalarına başlayacağız.” ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN TEMEL DE TRANSFER YAPILACAĞINI AÇIKLADI

İmaj Altyapı Van Spor FK Başkanı Erol Temel de, takıma yeni takviyeler yapılacağını söyleyerek çalışmaların devam ettiğini vurguladı.