Nesine 2. Lig Play-Off 1. Turunda deplasmanda Menemen Futbol Kulübü ile karşılaşan Artı Değer Van Spor FK, bu maçta kendi taraftarlarının sebep olduğu olaylar gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmişti. PFDK, kararı açıkladı ve Artı Değer Van Spor FK’ye 42 bin TL para cezası verdi.

PFDK kararında; “Artı Değer Van Spor Futbol Kulübünün, 08.05.2025 tarihinde oynanan Menemen Futbol Kulübü-Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü Nesine 2. Lig Play Off Müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 42.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.