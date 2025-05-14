Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de şiddetli bir deprem yaşandığını duyurdu.

6.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Deprem 01.51'de meydana gelirken büyüklüğü 6.0 olarak ölçüldü.

Deprem Muğla’nın Datça ilçesine 155 kilometre uzaklıkta yaşanırken depremin derinliği ise 20 kilometre olarak kaydedildi.

MUĞLA VALİSİ AKBIYIK: OLUMSUZ BİR DURUM İNTİKAL ETMEDİ

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 6.0 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Akbıyık, deprem ile ilgili taramaların devam ettiğini ancak şu ana kadar ulaşan olumsuz bir durum bildirilmediğini söyledi.

Valilik ve ilgili birimlerin bölgede durumu anlık olarak izlemeye devam ettiği, muhtemel bir risk durumuna karşı tüm önlemlerin alındığı belirtildi.

BAKAN KURUM: SAHA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akdeniz'de meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin herhangi bir hasara neden olmadığını belirterek, saha çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Datça ilçesi, Akdeniz açıklarında 6.0 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimizin yaptığı araştırmada ilk belirlemelere göre depremin herhangi bir hasara neden olmadığı tespit edilmiştir. Saha çalışmalarımız devam ediyor. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."