Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta lig heyecanı yeniden başladı. Grup’ta ilk gün 3 maç oynandı.

Lider Serik Belediyespor sahasında konuk ettiği Ankara Demirspor ile 2 - 2 berabere kalırken 2. sıradaki Motolux 68 Aksarayspor da deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.'ye 1 - 0 mağlup oldu. Günün diğer maçında ise Ülkea Nazillispor sahasında Giresunspor'u 4 - 2 yendi.

VANSPOR İÇİN FIRSAT

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Artı Değer Van Spor FK için ikinci devrenin ilk haftasında zirveyle aradaki puan farkını azaltma fırsatı doğmuş oldu.

Lider Serik Belediyespor ve 2. sıradaki Motolux 68 Aksarayspor'un puan kaybettikleri 18. haftada temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK deplasmanda karşılaşacağı Belediye Derince Spor'u mağlup etmeyi başarırsa rakipleri ile zirve yarışında puan farkını azaltmış olacak. Bu açıdan Artı Değer Van Spor FK'nin bugün oynayacağı maç daha da önemli bir hal almış oldu.