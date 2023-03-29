İlk devrenin son haftalarında ortaya koyduğu başarılı çıkışı, ikinci devrede oynadığı maçlarda da sürdüren Kırmızı- Siyahlı takım, istikrarlı gidişatını Etimesgut Belediyespor karşısında da sürdürdü.

Ev sahibi Etimesgut Belediyespor Önder Engin Teknik sorumluluğunda sahaya; Abdulaziz Demircan, İsmail Güner, Furkan Polat, Fatih Cerlek, Reşo Akın, Mehmet Sıddık İstemi, Yasin Elmas, Talha Özler, Aykut Civelek, Turan Yılmaz ve Muhammet Beşir onbiri ile çıktı.

Konuk Vanspor ise, Ümit Bozkurt teknik sorumluluğunda sahaya; Haydar Yılmaz, Furkan Sakı, Erkul Küçük, Utku Şen, Emrah Tacir, Uğur Adem Gezer, Hasan Bilal, Emre Oymak, Şerif Doğan, Sedat Komi ve Barış Sağır onbiri ile çıktı.

Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayan mücadeleyi; Murat Türkoğlu, Metin Yalçın, İsmail Ertunç ve Melih Kurt hakem dörtlüsü yönetti. Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Vanspor 54. dakikada Sedat Komi'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Maçta başka gol olmadı ve Van temsilcisi zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmayı başardı. Böylece Vanspor yenilmezlik serisini 16 maça yükseltti.

Van Bölge Gazetesi