12 Şubat tarihinde Van’da oynanan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü-Menemen Futbol Kulübü maçı sonrası PFDK’ya sevk edilen temsilcimize ceza çıktı.

Ceza sonrası kendi sahasında 1 maçı seyircisiz oynayacak olan Artı Değer Van Spor FK’ye aynı zamanda 217 bin 500 TL de para cezası verildi.

PFDK kararında; “Artı Değer Van Spor FK’nın, 12.02.2025 tarihinde oynanan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü-Menemen Futbol Kulübü Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1 Resmi Müsabakayı Kendi Sahasında Seyircisiz Oynama ve 31.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Artı Değer Van Spor FK’nın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 50.400.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Artı Değer Van Spor FK’nın, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 93.600.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Artı Değer Van Spor FK’nın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 42.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.