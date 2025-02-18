Van için beklenin kar geliyor. Bugün bazı ilçelerde yağması beklenen kar yağışının yarın Van genelinde yağması, Perşembe günü ise yer yer etkili olması öngörülüyor. Perşembe günü yoğun kar yağışı beklenen Van’da, yağışların Cuma akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Beklenen kar yağışı öncesi Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda; “Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Van il çevrelerinin kar yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin edilmektedir. Kar yağışlarının il genelinde Cuma akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenmektedir” denildi.

UYARI YAPILDI

Meteoroloji, kar yağışına ilişkin yaptığı uyarıda; “Kar yağışına bağlı yükseklerde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi ve kar savrulması, eğitimi dik yamaçlarda kar akması ve çığ tehlikesi, rüzgar üşümesi, karayolu geçitlerinde gizli buzlanma ve gece saatlerinde don olayı, kar yağışına bağlı görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır” ifadelerine yer verdi.