Trendyol 1. Lig'de mücadele eden temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü'nün Başkan ve yöneticileri TFF'yi ziyaret ederek Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştü. Ziyarette hakem kararları da gündeme geldi.

TFF’ye yapılan ziyarete ilişkin olarak Van Spor FK tarafından paylaşım yapıldı.

Ziyarete ilişkin; "Kulüp Başkanımız Erol Temel, Genel Sekreterimiz Gökhan Hanoğlu, 2. Başkanımız Adnan Bayram, TFF Sorumlumuz Şule Gökırmak ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz Alkan Ayhan ve Ersin Temel, bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’nu TFF’de ziyaret etti. Ziyarette; son dönemde futbol kamuoyunda oluşan kaos ve güven sorunu, müsabakalarda artan tartışmalar, hakem yönetimleri ve standartların korunması, adalet duygusunu zedeleyen kararların liglere etkisi kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Özellikle bölge futbolumuzun daha sağlıklı bir rekabet ortamına kavuşması adına; eşitlik ilkesinin sahaya yansıması, iletişim kanallarının güçlendirilmesi, disiplin ve karar süreçlerinde şeffaflığın artırılması yönündeki görüş ve taleplerimiz Sayın Hacıosmanoğlu’na iletildi" denildi.

Hakem kararlarının da gündeme geldiği kaydedilen açıklamada; "Ayrıca takımımızın son haftalarda karşılaştığı hakem hataları detaylarıyla dile getirilmiş, sezonun geri kalanında adil, tutarlı ve güven veren bir yönetim anlayışı beklentimiz vurgulanmıştır. Nazik ev sahipliği ve ilgileri için Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’na teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.