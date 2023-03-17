Ligin ikinci devresine Pazarspor, Fethiyespor, Adıyaman FK galibiyetleriyle başlayan ve zorlu 1461 Trabzon FK deplasmanından 1 puan çıkaran Vanspor, daha sonra oynadığı maçlarda, Kırklarelispor, İskenderunspor ve Zonguldak Kömürspor maçlarını da kazandı.

Zonguldak Kömürspor, maçı öncesi oynadığı son 12 lig maçında 10 galibiyet ve 2 beraberlik alan Van temsilcisi, bu periyotta 32 puan toplamıştı.

Önceki hafta evinde ligin güçlü takımlarından İskenderunspor'u 2-0 mağlup eden ve hanesine önemli 3 puan daha yazdıran Van temsilcisi, yenilmezlik serisini Zonguldak Kömürspor karşısında da sürdürerek 13 maça çıkarmayı başardı. Ligde oynadığı 26 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kırmızı- Siyahlı takım, puanını 52'ye çıkardı.

Bu periyotta rakip fileleri 35 kez havalandıran Van temsilcisi, kalesinde ise 18 gol gördü. Oynadığı son 13 lig maçında Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü 1-0, Serik Belediyespor'u 4-2, Bucaspor 1928'i 1-0, Uşakspor'u 3-1, Balıkesirspor'u 3-0, Pazarspor'u 2-0, Fethiyespor'u 2-0, Adıyaman FK'yı 1-0, Kırklarelispor'u 1-0, İskenderunspor'u 2-0, Zonguldak Kömürspor'u ise 1-0 mağlup eden Vanspor, 1461 Trabzon FK ile 0-0, Pazarspor ile 1-1 berabere kaldı.

En son ligin 13. Hafta maçında deplasmanda Kocaelispor'a 4-2 mağlup olan Vanspor, bu periyotta oynadığı maçlarda mağlubiyet almadı. Özellikle Ümit Bozkurt'un takımın başına geçmesiyle iyi bir çıkış yakalayan ve ortaya koyduğu futbolla taraflı, tarafsız herkesin takdirini toplayan Vanspor, bu istikrarlı gidişatını sürdürüyor. Rakiplerin puan kaybettiği haftalarda hanesine önemli 3 puanlar yazdıran Vanspor, 26. Hafta sonunda liderle arasındaki puan farkını da 5'e düşürdü.

Grupta son 12 haftaya girilirken, Van temsilcisi, Diyarbekirspor'un depremden dolayı ligden çekilmesiyle, bu haftayı BAY geçecek ve 3-0 hükmen galip sayılacak. Diğer kalan 11 maçının 6'sını içeride oynayacak olan Kırmızı- Siyahlılar, 5 maçta ise deplasmanda puan veya puanlar arayacak.

Bu hafta sonu Diyarbekirspor maçını bay geçecek olan Vanspor, sonraki haftalarda iç sahada Karacabey Belediyespor, GMG Kastamonuspor, Kocaelispor, Serik Belediyespor, Bucaspor 1928 ve Balıkesirspor maçlarını oynayacak.

Öte yandan Van temsilcisi, Etimesgut Belediyespor, Ankara Demirspor, Kırşehir Futbol Spor Kulübü, Sarıyer ve Uşakspor deplasmanlarına gidecek. Vanspor'un play-off oynamasına garanti gözü ile bakılırken, direkt şampiyonluk için ise, kalan maçlarını kazanarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Van Bölge Gazetesi