Taraftarı karşısında Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş’yi ağırlayacak olan Kırmızı- Siyahlı ekipte maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Ümit Bozkurt’la yollarını ayıran Van Spor FK, sahasındaki maça Vanlı Antrenör Murat Yıldırım ile çıkacak.

Kırmızı Grup 16. hafta maçında temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, taraftarlarının önünde ağırlayacağı Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş’yi yenerek 3 puanı hanesine yazdırmayı planlıyor.

Nesine 2. Lig Kırmızı grup çekişmeli karşılaşmalara sahne oluyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş’ye mağlup olan Kırmızı- Siyahlı ekip bu hafta galibiyeti alarak ligde yeni bir sayfa açmayı hesaplıyor.

MAÇ CANLI YAYINLANACAK

Taraftarlar, Artı Değer Van Spor FK - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. maçının canlı olarak yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Taraftarların merakla beklediği açıklama Artı Değer Van Spor FK Resmi sosyal medya hesabı üzerinden geldi

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Artı Değer Van Spor FK - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. arasında oynanacak maçın Van TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacağı duyuruldu. Maç yarın (15.12.2024) saat 14.00’te Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK 24 puan ile 7. sırada yer alırken rakip takım Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş ise 9 puan ile 17. sırada bulunuyor.