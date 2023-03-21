Vanspor, Karacabey belediyesi maçını kazanması durumunda yenilmezlik serisini 15’e çıkartarak şampiyonluk yolunda yoluna devam edecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 27. Hafta maçları geride kalırken iyi bir ivme yakalayan Vanspor, son 14 maçta 12 galibiyet 2 beraberlik alarak ligin en formda takımı konumunda bulunuyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta 27. Hafta maçları geride kalırken Vanspor, 55 puanla 2. Sırada yer alıyor. Lider Kocaeli spor arasında sadece 3 puan kalan Vanspor’un maç kaybetme tahammülü yok.

27 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Vanspor, bu maçlarda fileleri 38 kez havalandırırken kalesinde 18 gol gördü. Son haftayı bay geçen Vanspor’da moraller yerindi.

Vanspor, Bursa temsilcisi Karacabeyspor’u puansız göndermek istiyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, Cumartesi günü saat 14.00'te sahasında konuk edeceği Karacabeyspor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Kırmızı- Siyahlı takım, Cumartesi günü sahasında oynayacağı zorlu maçı kazanmak istiyor.

Cumartesi günü saat 14.00'te oynayacağı zorlu mücadelenin hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Van temsilcisi, zorlu maçı kazanarak, istikrarlı çıkışını sürdürmek istiyor.

Kaleci Haydar, 9 maçtır gol yemiyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Vanspor'da tecrübeli eldiven Haydar Yılmaz, oynanan son 9 maçta kalesini gole kapattı. Zonguldak Kömürspor maçında penaltı kurtaran ve kalesindeki tehlikeli atakları önleyen Haydar Yılmaz, başarısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

SON 11 MAÇ

Vanspor'un grubunda 58 puanla liderlik koltuğunda bulunan Kocaelispor zorlu Fethiyespor deplasmanına gidecek. 55 puanlı Temsilcimiz kendi sahasında Bursa temsilcisi karacabeybelediyespor’u ağırlayacak.

53 puanla üçüncü sırada bulunan Bucaspor 1927 ise, deplasmanda Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Grupta 52 puan ile dördüncü sırayı paylaşan 3 takım Ankarademirspor Trabzon FK’ye, konuk olurken aynı puanlı İskenderun spor ise haftayı Bay geçecek

Vanspor’un kalan son 11 maçı

Karacabey belediyespor ( Evinde)

Etimesgut (Deplasman)

Kastamonuspor ( E)

Ankara Demirspor (D)

Kocaelispor (Evinde)

Kırşehir Belediyespor (D)

Serik Belediyespor ( E )

Sarıyer spor ( D)

1928 Bucaspor ( E)

Uşakspor ( D )

Balıkkesir ( E )

Vanspor Son maç 20 Mayısta kendi evinde Balıkkesir’u ağırlayacak.

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