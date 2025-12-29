Lig’e yükselmesiyle birlikte tesis ve stat ihtiyacı doğan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, bu doğrultuda çalışmalarını hızlandırdı. Ligin ilk devresinde antrenmanlarını zaman zaman kendi sahasında, zaman zaman ise farklı illerde sürdüren ve kamplara giden Van temsilcisi, artık çalışmalarını büyük ölçüde kendi tesislerinde yapmaya başladı.

Yapımı devam eden ve tamamlandığında FIFA standartlarına uygun olacak tesisler, Vanspor’un geleceği adına önemli bir yatırım olarak görülüyor.

SPOR TESİSİ KOMPLEKSİNDE NELER YER ALACAK?

Selimbey Mahallesindeki, toplam 1.097 metrekare taban alanı ve 3.152 metrekare inşaat alanına sahip modern spor kompleksinin yapımına geçtiğimiz aylarda başlanmıştı. İnşası devam eden tesis tamamlandığında; fitness salonu, sauna, şok havuzu ve masaj odaları, geniş - modern futbolcu konaklama alanları, idari birimler, toplantı salonları, basın toplantısı odası, restoran alanı, antrenör ve hakem odaları, soyunma odaları ve malzeme depoları yer alacak.

3 ADET FARKLI EBATLARDA ANTRENMAN SAHASI

Tesis alanı içerisinde biri kapalı olmak üzere 3 adet farklı ölçülerde antrenman sahası bulunacak. Sahalar; hibrit çim sistemi, altyapı drenajı ve açık-kapalı alan düzenlemeleriyle FIFA standartlarında inşa ediliyor.

Tesislerin tamamlanmasıyla birlikte Vanspor ve altyapısının daha güçlü bir yapıya kavuşması hedefleniyor.