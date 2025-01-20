Bu sezon Artı Değer Van Spor FK ile ilk maçına çıkan Teknik Direktör Serhat Gülpınar, maç sonrası vanorgtv’ye açıklamalarda bulundu.

“KAZANMAK ÖNEMLİYDİ”

Önemli bir galibiyete imza attıklarını kaydeden Gülpınar; “Bizim adımıza zor bir karşılaşmaydı ve galibiyet olması güzel. İlk yarıda bulduğumuz goller oyunu biraz rahatlattı. 2. yarıda biz istemesek de takım skoru koruma içgüdüsüyle biraz daha savunmaya çekildi. İkinci yarıda gol yemeyerek son dakikada da 4. golü bulduk. Burada kazanmak önemliydi. Her ne kadar rakip takımın lig sıralamasındaki yeri, oyuncu profili kolay gibi gözükse de deplasmanda inanılmaz zor şartlar vardı. Bizim takım pas yaparak oynamaya çalışan bir ekip. Zemin ise pas yapmaya hiç müsait değildi ve zemin çok ağırdı.” sözlerine yer verdi.

“EKSİKLİKLERİ BİR AN ÖNCE TAMAMLAMAMIZ GEREKİYOR”

Takımda eksiklerin olduğunu ve bu eksikleri biran önce tamamlamak istediklerini belirten Teknik Direktör Serhat Gülpınar, “Karşılaşmada önemli olan 3 puan ile ayrılmaktı. Çok şükür ilk maçımızı geçtik. Ama bu bizi kandırmasın çünkü çok eksiğimiz var. Bu eksiklikleri bir an önce tamamlamamız gerekiyor. Çünkü önümüzde zorlu maçlar var. Bunu götürebilecek bir seviyede takım oluşturmamız lazım. Bugünden itibaren tekrar aynı çalışmalara devam edeceğiz. Eksiklerimizi bir an önce tamamlamaya çalışacağız. Transfer çalışmalarımız kesinlikle bitmedi. Almamız gereken eksik mevkiler var. Farklı oyuncuları farklı yerlerde oynatmak zorunda kalıyoruz. Başkanımızla da görüşüyoruz, Van Spor’un menfaatleri gereği. Takımımıza katkı sağlayacak oyuncular bulursak takımımıza katmak isteriz” açıklamasında bulundu.