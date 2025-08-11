Trendyol 1. Lig’de sezonun ilk maçında deplasmanda Boluspor ile karşılaşan İmaj Altyapı Van Spor FK, zor maçta rakibini 3 – 2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçta 2 – 0 geriye düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüşe imza atarak skoru 3 – 2’ye getirerek 3 puanı alan Van Spor’da teknik direktör Hakan Kutlu, galibiyeti tüm Vanlılara armağan ettiğini vurguladı.

Teknik Direktör Hakan Kutlu, maç sonu yaptığı paylaşımda; “2-0 geriye düştük, pes etmedik! Son düdüğe kadar savaşan futbolcularımızla Boluspor’u 3-2 mağlup ederek lige galibiyetle başladık! Bu galibiyet Van halkına armağan olsun! Olimpiyat Stadı’nda, 2-0 gerideyken bile inancını yitirmeyen, 90 dakika boyunca yanımızda olan büyük Vanspor FK taraftarına sonsuz teşekkürler!” diye kaydetti.