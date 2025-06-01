Nesine 2. Lig Play – Off Final maçı bugün saat 20.00’de Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak. Maça dakikalar kala her iki ekibin de ilk 11’leri ve yedek kulübelerinde oturacak isimler belli oldu.

Artı Değer Van Spor FK sahaya; Abdulsamed Damlu, Harun Kavaklıdere, Emre Batuhan Adıgüzel, Okan Eken, Mert Örnek, Eyüp Akcan, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Özkan Yiğiter, Bekir Can Kara, Sabahattin Destici ve Burak Kavlak iİle çıkacak.

Temsilcimizin yedek kulübesinde ise; Taha Cengiz Demirtaş, Ahmet Eren, Massıs Gülük, Batuhan Kör, Serkan Odabaşoğlu, Hasan Bilal, Ayberk Kaygısız, Onur Özcan, Erdem Seçgin ve Medeni Bingöl görev bekleyecek.

Batman Petrol Spor A.Ş. ise sahaya; Yusuf Balcıoğlu, Semih Karadeniz, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Samet Karakoç, Abdurrahman Emir Alagöz, Mustafa Hüseyin Seyhan, İlyas Kubilay Yavuz, Omar İmeri, Mert Çapar ve İlker Karakaş ile çıkacak.

Batman ekibinin yedek kulübesinde ise Ferhat Kaplan, Murat Sipahioğlu, Evren Korkmaz, Berat Yaman, Burak Sefa Kavraz, Bünyamin Yürür, Tunahan Çiçek, Mustafa Çeçenoğlu, Melih İnan ve Cengizhan Akgün hazır bekleyecek.