Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, ligin 4. hafta maçında bugün sahasında Bandırma Spor’u konuk edecek. Lige iyi bir başlangıç yapan Van Spor FK, çıkışını sürdürmek istiyor.

Hafta boyunca Teknik Direktör Hakan Kutlu nezaretinde çalışmalarını gerçekleştiren kırmızı – siyahlılarda hedef sahadan galibiyetle ayrılmak.

Geride kalan üç haftalık periyotta İmaj Altyapı Van Spor FK 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puana ulaştı. Temsilcimiz ligde 2. sırada bulunuyor.

Konuk ekip ise üç hafta sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1’de mağlubiyet aldı. 4 puana sahip Bandırma Spor 7. sırada yer alıyor.

TARAFTARLAR MAÇI EKRANLARDAN TAKİP EDECEK

Bugün (29 Ağustos Cuma günü) oynanacak karşılaşma, Bein Sports beIN Connect ve TRT Spor’da canlı olarak yayınlanacak.

Saat 19.00'da başlayacak ve Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı, geçen sezonki ceza nedeniyle Van Spor taraftarları tribünlerden takip edemeyecek. Bu nedenle binlerce Van Spor taraftarı mücadeleyi ekranlardan takip edecek.