Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, 29 Kasım Cumartesi günü sahasında Serik Spor Futbol A.Ş ile karşılaşacak. Her iki takım da maç için hazırlıklarını sürdürürken, taraftarlar da heyecanla maç gününü beklemeye başladı.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK’nin galibiyet parolasıyla çıkacağı karşılaşmanın bilet fiyatları da belli oldu.

VANSPOR TRİBÜN BİLET FİYATI

İmaj Altyapı Van Spor FK – Serik Spor Futbol A.Ş maçında kale arkası bilet fiyatları 75 TL, doğu ve batı maraton – kapalı tribün bilet fiyatları ise 150 TL olarak belirlendi.

Konuk ekip Serik Spor Futbol A.Ş taraftarları için tribün bilet fiyatı ise 100 TL olarak satışa sunuldu.

Biletler saat 14.00 itibariyle ‘biletinial’ uygulaması üzerinden satılmaya başlandı.

Zorlu geçmesi beklenen karşılaşma 29 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da Van Atatürk Şehir Stadyumunda oynanacak.