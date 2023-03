Çarşamba günü deplasmanda karşılaştığı Etimesgut Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek, yenilmezlik serisini 16 maça çıkaran Van'ın tek profesyonel ekibi, lider Kocaelispor'la arasındaki puan farkını da 1'e indirmeyi başardı. Etimesgut Belediyespor karşısında aldığı galibiyetle puanını 61'e çıkaran Vanspor, hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

İlk devrenin son haftalarında ortaya koyduğu başarılı çıkışını, ikinci devrede oynadığı maçlarda da sürdüren Kırmızı- Siyahlı takım, istikrarlı gidişatını devam ettiriyor.

Ligde oynadığı son 16 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen ve kalesini 11 maçtır gole kapatan Vanspor, yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Ligde oynadığı 29 maçta; 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kırmızı- Siyahlı takım, bu periyotta fileleri 41 kez havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü.

LİDER KOCAELİSPOR KAN KAYBEDİYOR

Vanspor'un grubunda kıyasıya mücadele devam ederken, lider Kocaelispor ise kan kaybetmeye devam ediyor. Ligin ikinci devresine istediği gibi başlayamayan Kocaelispor, rakipleriyle arasındaki puan farkı her geçen gün kapanmaya devam ediyor. Sahasında konuk ettiği 1461 Trabzon FK ile 1-1 berabere kalan lider Kocaelispor, puanını 62 yaparken, Vanspor ise liderle arasındaki puan farkını 1'e indirerek, 61 puanla ikinci sırada yer aldı.

Sahasında konuk ettiği Uşakspor'u 3-0 mağlup eden Bucaspor 1928, 57 puanla üçüncü sırada yer alırken, Kocaeli deplasmanından 1 puanla dönen 1461 Trabzon FK 56 puan +21 averajla dördüncü sırada yer aldı. Deplasmanda Karacabey Belediyespor ile 1-1 berabere kalan İskenderunspor, 56 puan +19 averajla beşinci sırada yer alırken, haftayı BAY geçen ve 3-0 hükmen galip sayılan Ankara Demirspor ise, 55 puanla altıncı sırada yer aldı.

Karacabey Belediyespor, 49 puanla yedinci sırada yer alırken, deplasmanda Kastamonuspor'a 3-1 mağlup olan Zonguldak Kömürspor ise 44 puanla sekizinci sırada yer aldı. Sahasında Pazarspor'u 3-0'la geçen Serik Belediyespor, 42 puanla dokuzuncu sırada yer alırken, haftayı 3-0 hükmen galip sayılan Kırklarelispor ise, 38 puanla onuncu sırada kendisine yer buldu.

Evinde Fethiyespor'u 5-3 mağlup eden Kırşehir Futbol Spor Kulübü, 36 puanla on birinci sırada yer alırken, Kastamonuspor ise 33 puan -6 averajla on ikinci sırada yer aldı. Fethiyespor ise 33 puan -11 averajla on üçüncü sırada kendisine yer ulurken, Balıkesirspor'a 4-2 mağlup olan Sarıyer ise, 32 puanla on dördüncü sırada yer aldı.

Etimesgut Belediyespor 31 puanla on beşinci sırada yer alırken, ligden çekilen Adıyaman FK ise 23 puanla on altıncı sırada yer aldı. Uşakspor 21 puanla on yedinci sırada yer alırken, Balıkesirspor ise 20 puanla on sekizinci sırada yer aldı. Ligden çekilen Diyarbekirspor 15 puanla on dokuzuncu sırada yer alırken, 13 puanlı Pazarspor ise son sırada yer aldı.

KOCAELİSPOR'U ENDİŞE SARDI

16 maçtır kaybetmeyen ve 11 maçtın kalesini gole kapatan Vanspor'un bu başarısı, Kocaelispor'u ve taraftarını da endişelendirdi. Son olarak Çarşamba günü deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u Sedat Komi'nin kaydettiği golle 1-0 mağlup eden Vanspor, lider Kocaelispor ile arasındaki puan farkını 1'e düşürdü. Van temsilcisinin istikrarlı gidişatı ve Kocaelispor'un yaşadığı düşüş, Kocaelispor'lu taraftarları da endişelendirdi.

Sosyal medyada paylaşımlarda bulunan ve hocayı istifaya davet eden Kocaelispor'lu taraftarlar, takımlarının bu şekilde devam etmesi halinde, Vanspor'un şampiyon olacağını vurguladılar. Kocaelispor ile 8 puanlık farkı son haftalarda ortaya koyduğu performansla 1'e düşüren Vanspor, şimdi gözünü liderliğe dikti.

Vanspor'un başarısı, Kocaelispor'lu taraftarların endişelenmesine neden oldu. Sosyal medyada paylaşımlarda bulunan taraftarlar, hoca ve yönetime tepki gösterdi. Kocaelispor'lu taraftarlar yaptıkları paylaşımlarda "Vanspor şampiyon oldu bile. Maalesef bu saatten sonra takılmaları çok zor. Takılmayı geçtik, gol bile yemiyorlar.

Yazık nerden nereye geldi puan tablosu", "Geçmiş olsun. Bu saatten sonra toparlayamayız. Hedef play-off. Orada da eleniriz zaten. Koskoca 1 sezonumuza yazık olur yine. Trabzon ekibine tebrikler, içeride 3 puan deplasmanda 1 puan. 4 puan aldılar bizden bu sezon. Vanspor şampiyon olur muhtemelen", "Sen evinde 1461'i yenemedin, Pazar'ı yenemedin, Buca'ya deplasmanda yenildin. Van'a, Karacabey'e İskenderun'a puan kaybetmeyeceğimizin ne garantisi var.

Takımda bariz bir düşüş var. Acil kan değişimi şart. Bu hocayla şampiyonluk ihtimali yüzde 47. Yani rakiplerin ne yapacağı önemli", "PTT'ye çıktığımızda inat ile Mustafa Reşit Akçay'ı yollamadanız. Geç yolladınız. Gelenler fayda etmedi gümledi. Eğer Fırat bugün gitmezse takım şampiyon olamaz. Vanspor'u tebrik etmek lazım. Deli gibi top oynuyorlar. 2 hafta sonra en az 3 atarlar bu takıma", "Kocaelispor şampiyonluğu kendi elleriyle hediye ediyor.

Kocaelispor evinde 1461 Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Kocaelispor'un puan kaybı sonrası 2. sırada yer alan Vanspor FK ile arasında 1 puan kaldı. Acil hoca değişikliği şart artık", "Bu kadar kötü futbol oynanmaz. Ancak top şişiriyoruz. Fırat hocaya teşekkür edip vedalaşılmalı. Yoksa şampiyonluk hikaye" ifadelerine yer verdiler.

Van Bölge Gazetesi